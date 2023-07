Napravio evropski drim-tim i viknuo "IZDAJA!" Doveo Atamana i 12 igrača - jednom ne može da oprosti!

Prvi čovjek Panatinaikosa Dimitris Janakopulos ponovo podigao prašinu.

Velikan grčke i evropske košarka Panatinaikos trenutno je, barem na papiru, prvi favorti za osvajanje Evrolige u narednoj sezoni, a Dimitrisu Janakopulosu to nije dovoljno. Iako se u Atini formirao drim-tim koji će Ergin Ataman povesti u velike borbe, prvi čovjek kluba obožava da pored toga bude i neke tenzije, pa je tako otvorio front sa doskorašnjim centrom ekipe Jorgosom Papajanisom!

Grčki centar će u narednoj sezoni nositi dres Fenerbahčea, a Dimitris Janakopulos smatra da je to izdaja - po njegovim riječima, oduvijek je bio tu za porodicu sjajnog centra. Papajanis je već sa 16 godina stigao u klub iz Peristerija, a nakon ne pretjerano uspješne epizode u SAD vratio se u klub 2018. godine i narednih pet godina nosio zeleni dres.

"Boli me to, sve te godine sam proveo ovdje i niko me nikada nije tako izdao. Nikada, nikada, nikada. Ovo je izdaja! Neću promijeniti mišljenje jer on nije imao hrabrosti da stane iza svoje odluke. Obećao sam njegovom ocu da ću se brinuti o njemu kada je imao 15 godina i to se nikada neće promijeniti. Za mene je Papajanis igrač, a on je dozvolio da mu drugi pomute um. Sjajan je momak, ima veliko srce i nije ni čudo što je kod Pitina procvjetao. Nadam se da će se jednog dana vratiti u Panatinaikos jer mu je ovdje mjesto", rekao je Janakopulos.

"Treneri donose odluke, a njega je trener htio iako smo mu mi rekli da je ovdje bitan igrač, a on me je uvjerio da ga Fenerbahče ne zanima i da želi ili u NBA ili da ostane. Ipak... Objasnio mi je svoje razloge u poruci kada je odlazio, a ja razumijem kada neko govori istinu, a kada laže i Jorgosu želim sve najbolje. O Itudisu sam rekao 2012. godine sve što sam imao, a 11 godina kasnije maske su pale. Maske uvijek padnu, istina dođe na vidjelo, vrijeme nikoga ne štedi", objasnio je vlasnik Panatinaikosa.