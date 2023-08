Da li će RTS prenositi Mundobasket? Oglasili se - evo od čega zavisi!

Da li će Radio televizija Srbije (RTS) prenositi Svjetsko prvenstvo u košarci? Pokušavaju da dobiju TV prava, u suprotnom će biti samo na Sport Klubu.

Izvor: MN PRESS

Svjetsko prvenstvo u košarci održava se na Filipinima, Japanu i u Indoneziji od 25. avgusta do 10. septembra, a navijači u Srbiji jedva čekaju da na terenu vide izabranike selektora Svetislava Pešića. Dobro je poznato da je imao problema oko sastava jer je otkazao veliki broj košarkaša, međutim ko god bude zaigrao u Manili - nacija će biti uz njega i pažljivo će pratiti sve utakmice na Mundobasketu na drugom kraju svijeta.

Ono što sve zanima u ovoj zemlji je gdje će gledati prenose košarkaške reprezentacije Srbije? Kako sada stvari stoje, neće moći cijela Srbija da ih gleda pošto Radio televizija Srbije (RTS) i dalje nema pravo prenosa Mundobasketa 2023. Ako se stvari do početka turnira ne promene, ekskluzivna prava na TV prenose imaće samo Sport Klub.

Objašnjavajući da je RTS obezbijedio prenose rvača, veslača i odbojkašica, odgovorni urednik sportskog programa Javnog servisa Zoran Marković je govorio i o Mundobasketu:

"Problematično je Svjetsko prvenstvo u košarci koje kreće krajem avgusta. RTS prvi put u istoriji nema prava za to Svjetsko prvenstvo jer je to FIBA dala jednoj multinacionalnoj kompaniji i ta ekskluzivna prava kupila je United grupa, odnosno Sport Klub. Mi pokušavamo da dođemo do nacionalnih prava da svi u Srbiji mogu da gledaju košarku kao jedan od naših najpopularnijih sportova u Srbiji, pored fudbala".

"REM je kao regulatorno tijelo napravio pravilnik po kome se tačno zna šta je od nacionalnog interesa. Pričali smo već ovdje o atletici, odbojci, fudbalu, rukometu, košarci, Novaku Đokoviću... Kada se kaže da je nešto od nacionalnog značaja, to mora i da ide na nacionalnu frekvenciju. To ne mora da ide na RTS. Mi smo pokušali da kupimo prava, ali tender nije ni bio raspisan i TV prava je dobio ko je već dobio. Zakonodavac je takođe omogućio da onaj ko je kupio ekskluzivna prava ne mora nikome da ih da na korišćenje", kazao je Marković i dodao da je RTS tražio od Vlade Srbije da se problem reguliše, odnosno da sve ode na skupštinsku proceduru.

"Tražili smo da onaj ko nema pokrivenost na cijeloj teritoriji, omogući onome ko ima nacinalnu frekvenciju da to bude za cijelu Srbiju. Ne mora to da bude znači na RTS, nego televiziji sa nacionalnom pokrivenošću. To znači za sve te sportove i sportiste. Mladi će se priključiti tom sportu koji vide i baviti se njime", objasnio je odgovorni urednik sportskog programa na RTS.

Podsjetimo, Srbija će u grupnoj fazi Svetskog prvenstva na Filipinima, Japanu i Indoneziji igrati protiv Južnog Sudana, Kine i Portorika, a obavještavamo vas da će i MONDO imati svog ekskluzivnog izvještača sa Mundobasketa. Svakog dana moći ćete da pratite priče, intervjue i reportaže našeg reportera Nikole Lalovića uz čije ste izvještaje već uživali sa prethodnog Evropskog prvenstva prošle godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!