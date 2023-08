Slavni Hrvat skinuo kapu Partizanu! "Volio bih da to imam u Zagrebu!"

Čuveni hrvatski košarkaš Krunoslav Simon prokomentarisao dešavanja u srpskoj košarci.

I u narednoj sezoni Evrolige Srbija će imati dva predstavnika - Partizan je osvojio ABA ligu, Crvena zvezda dobila pozivnicu nakon poraza u finalu, a beogradski rivali odmah su počeli da prave izuzetno jake timove. Crno-bijeli su se fokusirali na zadržavanje kostura ekipe i tek će ga obogatiti "bombama", dok je Zvezda potpisala dvocifren broj igrača u ranoj fazi ljeta. Takve akcije naišle su na reakciju u regionu, oglasnio se čuveni hrvatski košarkaš Krunoslav Simon (38).

Svojevremeno jedan od najboljih igrača Efesa koji je dominirao evropskom košarkom dotakao se uslova u kojima funkcionišu Partizan i Crvena zvezda - u razgovoru za hrvatski sajt istakao je kako je primijetna pomoć države, ali da i pored toga mora da se primijeti kolika je razlika između Beograda i Zagreba. U njegovom gradu ne postoji klub koji može da privuče 20.000 gledalaca.

"Ne bih se pravio previše pametan, ali mislim da je tamo politika puno uključenija u sport i automatski oni raspolažu enormno velikim budžetima za naše pojmove. Partizanu treba skinuti kapu, oni su ove sezone zaradili samo od prodaje karata oko četiri ili pet miliona evra. To su iznosi za košaku koji su nezamislivi, ne ozbiljni, već nezamislivi. Do prije dvije godine, to je bila avangarda, nemoguće i ja skidam kapu na tome. Ja bih volio da imam takav klub u Zagrebu, volio bih imati 20.000 navijača i Evroligu u Zagrebu, ne kažem sada na koji način to funkcioniše i 'da li je pije vodu', kažem iz perspektive navijača", ispričao je Simon za portal "Crošarka".

Dotakao se proslavljeni hrvatski košarkaš i situacije sa strancima u regionalnim klubovima. Po njegovim rečima, Partizan i Crvena zvezda se okreću pojačanjima iz inostranih klubova jer su ti igrači jeftiniji, a košarka je postala biznis više nije romantika.

"Ne bi mi bilo ključno da su mi domaći igrači u rosteru, kao navijač bih volio, ali mi to ne bi bilo ključno. Treba razumjeti i Partizan, jer pravi srpski igrač vjerovatno je duplo skuplji od Pantera i Lesora. Oni su biznismeni, tu nema emocije. Danas sport nije emocija već biznis - ovaj košta dva miliona, ovaj tri... Gdje ima novca ima i interesa, pre dok nije bilo novca i interneta igralo se drugačije, ali to su neka romantična vremena. Svi krenemo da igramo sport iz ljubavi prema sportu, ne zbog novca. Na kraju dana ti ljudi imaju svoje računice i znaju šta rade", zaključio je hrvatski košarkaš.

Podsjećamo, Krunoslav Simon je nakon mlađih kategorija KK Maksimir i Zrinjevac stigao do Zagreba, u kojem je počeo seniorsku karijeru. Tokom deset godina igranja za ovaj tim odveo je ekipu i do Evrolige, a zatim je karijeru obogatio nastupima u Unikahi, Lokomotivi Kuban, Olimpiji iz Milana, Anadolu Efesu i na kraju Cedeviti junior za koju trenutno igra. Dva puta je osvajao Evroligu, a Efes je povukao iz upotrebe broj 44 zbog njega.

