"IMAMO DVA OPASNA PROTIVNIKA!" Oglasio se Pešić poslije nezgodnog žrijeba za Srbiju!

Selektor reprezentacije Svetislav Pešić prokomentarisao je žrijeb za Eurobasket.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije u utorak je saznala protivnike u kvalifikacijama za Eurobasket. Kvalifikacije će se odigrati kroz tri prozora: 19-27. februar 2024, 18-26. novembar 2024. i 17-25. februar 2025. godine, a srpski tim je grupi sa Finskom, Gruzijom i Danskom.

Važno je napomenuti da Finska kao domaćin takmičenja prolazi direktno na Evropsko prvenstvo, dok će joj se druge dvije najbolje plasirane ekipe pridružiti. Selektor Svetislav Pešić dao je i svoj komentar poslije žreba i jasno je istakao da je Srbiji cilj da se plasira na Eurobasket, ali da je sada koncentracija na Svjetskom prvenstvu.

"U ovom trenutku je pažnja i koncentracija na onome što nas očekuje – Mundobasket. Što se tiče grupe za Evropsko prvenstvo 2025. godine imamo dva protivnika koji su učesnici Svjetskog kupa, Gruzija i Finska. To su ekipe koji možda nisu proglašene od javnosti za favorite. Međutim, kompletni timovi, igraju svi zajedno. Sada je rano govoriti o našim šansama, cilj je jasan, da se kvalifikujemo na Eurobasket. To neće biti jednostavno, kao što se pokazalo ranijih godina. Ne zna se sa kojom ćemo ekipom nastupiti, to je februar mjesec. Treba se pažljivo pripremiti za prvog protivnika, a ko će biti ne znamo dok ne dođe vrijeme", rekao je Pešić.

Seedings confirmed ahead of the#EuroBasket2025 Qualifiers Draw ✅ — FIBA EuroBasket (@EuroBasket)August 7, 2023

