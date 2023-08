Adis Bećiragić razmišlja o Izraelu - Musa poručio: Dokazali smo da imamo kvalitet

Selektor Adis Bećiragić i košarkaš Džanan Musa komentarisali su pobjedu nad reprezentacijom Mađarske.

Izvor: Promo/KS BiH

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je ubjedljivu pobjedu protiv Mađarske i obezbijedila plasman u polufinale pretkvalifikacionog turnira za Olimpijske igre gdje će snage odmjeriti sa Izraelom.

Nakon meča u kojem su “zmajevi” održali košarkašku lekciju Mađarima, selektor Adis Bećiragić nije krio zadovoljstvo partijom koju su pružili njegovi izabranici.

“Kao i uvijek, pozdravim svima koji vole ovu reprezentaciju i državu. Za nas je ovo bila teška utakmica, biti ili ne biti. Čestitao bih prije svega igračima na ispunjavanju zadataka, na njihovoj koncentraciji i energiji. Utakmica sa Izraelom je važna, ja ih dobro znam, a to je jedna ekipa koja je vrlo težak “matchup” za nas. Moraćemo se dobro pripremiti, moraćemo igrati izuzetno dobru odbranu. Ja se iskreno nadam da ćemo to uspjeti, da bi došli do finala. Još jednom hvala svima koji nas podržavaju i koji vole ovu reprezentaciju i ovu državu”, rekao je Bećiragić.

Meč je prokomentarisao i Džanan Musa koji je sinoć bio najbolji na parketu. Košarkaš Real Madrida poručio je kako smo dokazali kakvim kvalitetom raspolaže naša reprezentacija.

„Znali smo koliko je važna ova utakmica, izašli smo maksimalno koncentrisano od prve minute i tu smo koncentraciju držali 40 minuta. Znali smo šta možemo, znamo i dalje šta možemo, ništa se nije uradilo ovom pobjedom, osim što smo dokazali koliko smo kvalitetna reprezentacija. Na nama je da pokažemo i u polufinalu šta možemo, da ostanemo maksimalno fokusirani. Želimo održati ovaj nivo koncentracije. Nadam se da ćemo se plasirati u finale“, poručio je Musa nakon plasmana u polufinale turnira.

Utakmica između BiH i Izraela se igra u petak (18.8) od 20.30 časova.