Domaćin pretkvalifikacionog turnira za OI prejak za BiH: "Zmajevi" gubili i 23 razlike, na kraju dobro i prošli

Ubjedljiv poraz košarkaša BiH od domaće Poljske u drugom meč turnira za Olimpijske igre.

Izvor: FIBA

Nakon pobjede protiv Portugala, Bosna i Hercegovina u drugom meću pretkvalifikacija za Olimpijske igre protiv Poljske nije uspjela da pruži otpor i doživjela je poraz.

Slično kao u duelu sa Portugalcima, izuzetno loše su "zmajevi" branili šut za tri poena, pa su im Poljaci "spakovali" čak 14 trojki iz 32 pokušaja.

BIH - POLJSKA 76:85 (19:27, 18:23, 18:20, 21:15)

Nakon prvog poluvremena, izabranici Adisa Bećiragića imali su popriličan rezultatski zaostatak, iako su većim dijelom prvih 20 minuta parirali šuterski raspoloženom domaćinu turnira. Ipak, Poljaci su u samom finišu "dodali gas" i na odmor otišli sa velikih 13 poena prednosti.

Poljaci su u meč ušli sa 6:0, ali je uslijedila serija BiH 7:0. Kao i u prvom duelu, "zmajevi" su loše branili šut za tri poena. Domaći su za šest minuta ubacili pet trojki iz osam pokušaja, ukupno su šest puta bili precizni van linije 6,75 u uvodnom kvartalu, pa su na prvi odmor otišli s osjetnom prednošću - 19:27.

Novom trojkom, u prvom minutu druge četvrtine, domaćin pretkvalifikacionog turnira prvi put je stekao dvocifrenu prednost (19:30), da bi najveća razlika bila "plus 13" u korist poljskog tima sredinom ovog perioda igre.

Ipak, "zmajevi" su predvođeni raspoloženim Musom i Nurkićem brzo uzvratili, stigli do 32:38, ne dopustivši Poljacima da se previše "odlijepe" pred pauzu između dva poluvremena. NBA centar zadavao je mnogo problema domaćoj odbrani, doveo je bh. tim na samo četiri poena zaostatka na dva minuta pred kraj prvog poluvremena, te tako "natjerao" hrvatskog stručnjaka Igora Miličića na klupi Poljaka da zatraži predah.

Kada se činilo da će BiH dodatno prići rivalu, uslijedile su nove dvije trojke i Poljaci su ponovo došli do dvocifrenog vođstva (36:46). Do kraja poluvremena samo ta prednost je narasla na "plus 13" - 37:50.

Kad god bi se bh. tim približio i zaprijetio rivalu, Poljaci su "zatrpavali" koš protivnika trojkama. U 26. minutu na semaforu je stajalo 54:57, ali je uslijedila nova serija domaćin od sedam poena i ekspresno je "minus" reprezentacije BiH opet postao dvocifren.

Kako se kraj treće četvrtine približavao kraju, domaći su bili sve agresivniji, te su na pauzu pred odlučujuću četvrtinu otišli sa čak 15 poena prednosti (55:70).

Trojkom su Poljaci otvorili i četvrtu dionicu, stigli na velikih "plus 18" i povratka za "zmajeve" više nije bilo. Vrlo brzo domaćin je stekao i 20 poena prednosti, a Bećiragićev tim kao da se potpuno predao u tim trenucima.

Tek u finišu meča košarkaši BiH uspjeli su da smanje zaostatak, ali ne i da ozbiljnije zaprijete i ugroze pobjedu domaćina.

Mihal Sokolovski i Mateuš Ponitka bili su najefikasniji na meču sa po 22 poena, a igrač Partizana dodao je još devet skokova i sedam asistencija.

U bh. timu najefikasniji je sa 17 poena bio Jusuf Nurkić, Aleksandar Lazić dodao je 15, Džanan Musa 13, a Amar Alibegović 11 poena.

Podsjetimo, BiH je sinoć savladala Portugal 84:75, dok su Poljaci bili bolji od Mađara 83:81. Ranije danas, u prvom meču drugog kola, Portugal je bio uspješniji od Mađarske 86:74. Posljednji meč u grupi "zmajevi" igraju protiv Mađarske u srijedu od 21 čas.

U narednu fazu turnira proći će dvije prvoplasirane selekcije, koje će se ukrstiti sa dvije najbolje reprezentacije iz grupe A, u kojoj su Izrael, Češka, Sjeverna Makedonija i Estonija. Samo pobjednik turnira izboriće plasman u kvalifikacije za Olimpijske igre 2024. godine, koje će biti održane u Parizu.