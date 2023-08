Košarkaš "zmajeva" Adin Vrabac: Malo smo se okliznuli, ali bićemo dovoljno jaki da osvojimo turnir!

Krilni centar selekcije Bosne i Hercegovine Adin Vrabac uvjeren je da će "zmajevi" uprkos porazu od Poljske uspjeti da osvoje pretkvalifikacioni turnir za plasman u kvalifikacije za Olimpijske igre u Parizu.

Izvor: Facebook/KS BiH

Izabranici Adisa Bećiragića su poslije startne pobjede nad Portugalom zabilježili poraz od selekcije Poljske, prvenstveno zahvaljujući slabom procentu šuta za tri poena i sa linije slobodnih bacanja.

Ipak, Vrabac smatra da porazom od domaćina nije sve izgubljeno i da "zmajevi" imaju šansu da osvoje turnir koji bi im omogućio kvalifikacije za OI u Parizu.

"Danas je slobodan dan, imamo priliku da se odmorimo i spremimo za iduću utakmicu protiv Mađarske. Svjesni smo da smo juče imali lošu utakmicu sa naše strane i da smo dozvolili Poljskoj da se razigra i na kraju pobjedi. Ovo je turnir i ima još dosta da se igra, mislim da imamo dosta toga pokazati. Čeka nas sigurno težak put, ali vjerujem da smo stvarno kvalitetni i da ćemo stići do finala", rekao je Vrabac za "Fejsbuk" stranicu Košarkaškog saveza BiH.

Potom se kratko osvrnuo na meč protiv Mađara, koji se igra u srijedu od 21 čas.

"Što se tiče sutrašnje utakmice, ekipu Mađarske dobro poznajemo, imat ćemo danas video i trening, još malo da se spremimo, ali u suštini trebamo da popravimo stvari iz jučerašnje utakmice, da se skupimo i pokažemo reakciju, to je najbitnije. Po meni je ovaj poraz od Poljske i dobro došao, trebamo to gledati i sa pozitivne strane jer možda i ne valja da ide lagano i onda te sačeka na kraju neka prepreka. Sada smo se malo okliznuli i vidjeli da ne ide baš tako lako i da treba da pokažemo reakciju i sigurno pružimo bolju igru. Mislim da ćemo svi zajedno uspjeti doći do toga cilja, a to je finale, a onda i tamo ko god bude, mi ćemo biti jaki dovoljno da osvojimo i vratimo se kući sa osvojenim turnirom i spremni za kvalifikacije iduće godine", dodao je reprezentativac BiH.