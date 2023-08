Srbija se polako uigrava, ali jedno je i važnije - hemija je tu! (FOTO/VIDEO)

Sjajna atmosfera na treningu Srbije pred meč sa Portorikom, a posebno se izdvaja odnos Bogdanovića i Jovića. Od reportera MONDA sa Svjetskog prvenstva, Nikole Lalovića.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Košarkaška reprezentacija Srbije je na "slobodan dan" u rasporedu Mundobasketa odradila još jedan ozbiljan trening uoči meča sa Portorikom (utorak, 14.00). Prema riječima reportera MONDA Nikole Lalovića, atmosfera je na visokom nivou i košarkaši su sve vrijeme nasmijani radili, a dobro je bio raspoložen i selektor Svetislav Pešić iako ekipa nije bila kompletna, zbog lakše povrede zgloba koju ima Filip Petrušev.

I prema riječima Pešića, kao i Ognjena Dobrića, ne vlada bojazan da Petruševa čeka duga pauza i čini se da bi mogao da pomogne timu čim prođe meč sa Portorikom, pa otud i nasmijana lica. Posebno se to vidjelo u slučaju Bogdana Bogdanovića i Nikole Jovića koji se odlično slažu i koji se znaju iz prošle sezone u NBA.

Pogledajte 00:22 Trening Srbije Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Pogledajte i fotografije sa treninga reprezentacije Srbije koja je u prvom kolu lako savladala Kinu (105:63), dok će poslije meča sa Portorikom igrati i u srijedu protiv Južnog Sudana (10.00) kada bismo već morali da znamo i rivale u drugoj fazi. Poslije čudnog meča Italije i Dominikanske Republike, pred nama je može i lakši zadatak do četvrtfinala, o čemu je govorio i selektor Pešić na današnjem treningu.

"Da li je to iznenađenje, po meni da. Međutim, Dominikana je pokazala da može da pravi neočekivana iznenađenja, sklonili su Argentinu sa SP, imaju NBA igrača koji daje poseban kvalitet. Tauns je kompletan igrač, kvalitet imaju u svakom smislu. A i vi treba da znate da su to sve igrači iz španske lige, njihova dva spoljna igrača, bekovi... Zajedno igraju dugo, poznaju. Italija? Italija je možda potcijenila, ne znam. Ovdje na SP, to te obavezno kazni", naveo je Pešić.

