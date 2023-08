JOKIĆ JE MVP, DONČIĆU JE TATA SRBIN - SRBIJA JE STRAŠNA! Sudanac preko ABA stigao do Mundobasketa i zna sve o "orlovima"

Prvo iskustvo van Amerike imao je u ABA 2 ligi, a sada će protiv Srbije probati da napravi senzaciju na Svjetskom prvenstvu. Nuni Omot za MONDO sa Filipina! Od izvještača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića

Izvor: MONDO/Nikola Lalović/MN Press

"Naravno da znam za Nikolu Jokića, MVP-a, Bogdana Bogdanovića zna cijeli naš tim... Ne gledam toliko Evroligu, ali primijetio sam i tamo nekoliko igrača, Srbija ima mnogo dobrih košarkaša. Poznat mi je Balkan i jasno mi je da su neki momci Slovenci ili iz drugih dijelova država. Malo mi je teško da sve pohvatam jer recimo za Luku znam da mu je tata Srbin. Ne znam za Gorana Dragića, je l' on Srbin? Jeste? Imate mnogo dobrih igrača!", priča na početku intervjua za MONDO jedan od najboljih košarkaša Južnog Sudana Nuni Omot.

Ovaj krilni košarkaš rođen je u Najrobiju u Keniji odakle su zbog rata izbjegli njegovi roditelji. Kao i što je slučaj sa 16-godišnjim centrom Kamanom Maluahom uspio je da ispliva iz svih teškoća i napravi sjajnu košarkašku karijeru, a u ponedeljak je bio dio istorije. Dio prve pobjede Južnog Sudana na Svjetskim prvenstvima!

"Svakako je to bio emotivan dan za sve nas. Kad god možete da budete dio istorije osjećaj je sjajan. Ipak u pobjedi možete da uživate vrlo kratko jer dolaze nove utakmice. Bilo je to dobro iskustvo, naučili smo dosta iz prve pobjede na Svjetskim prvenstvima, ali moramo brzo da se okrenemo utakmici protiv jako dobrog tima a koja sada dolazi. Možemo samo malo da uživamo u pobjedi jer dolazi novi meč protiv jako dobrog tima", naglasio je on.

Pogledajte 04:00 Nuni Omot Intervju Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Nevjerovatno je gledati tim Južnog Sudana na terenu jer su izuzetno atipični. Svi su visoki, imaju duge ruke i svi šutiraju za tri, pa čak i centri!

"To je definitivno naša prednost. Jasno je da mnogo timova koji su ovde već imauju iskustva na Svetskim prvenstvima, mnogo ovih timova jako dugo igraju zajedno, otkako su bili u mlađim kategorijama. Kod nas je interesantno jer smo se tek skupili, nismo odrasli igrajući zajedno. Može da se vidi ponekad da nismo dugo zajedno. Pokušavamo da iskoristimo naše prednosti protiv drugih timova, ali da bi nastavili da pobeđujemo na utakmicama moramo dobro da delimo lopte i biramo prave akcije. Veliki broj timova ovde je iskusno i uvek izaberu najbolja rešenja, Da bismo mi nastavili da rastemo i da se poboljšavamo moramo da nastavimo da dijelimo lopte međusobno i da pokušamo u svakoj akciji dođemo do najboljeg šuta", dodao je Nuni Omot.

Pogledajte 04:00 Nuni Omot intervju 2 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Nakon završenog koledža nije draftovan 2018. godine pa je proveo neko vrijeme u Long Ajland Netsima u razvojnoj ligi. Poslije toga se zaputio u ABA 2 ligu gdje je sa velikim uspjehom igrao za MZT. Ipak, nije bilo lako...

"Evropa je malo drugačija, za neke momke je teško da se uklope, dok se neki lako prilagode. Postoji nekoliko situacija u kojima se možete naći i mnogo toga zavisi od toga u košarci. Osjećao sam da je MZT bio drugačije iskustvo. Meni je bilo teško, prvi put sam bio u inostranstvu, išao sam preko okeana, tim je imao finansijske probleme... To me je natjeralo da razmišljam na drugi način o Evropi, iako sam znao da nije tako svuda. Morao sam da se naviknem na plan treninga, na to što se trenira dva puta dnevno i to što je igra tamo mnogo teža na mentalnom planu. Mnogo sam naučio dok sam bio tamo kao košarkaš i kao čovjek. Uspio sam da budem sam prepušten sebi u stranoj zemlji. Bilo je i dobro i loše za mene u isto vrijeme", iskren je Sudanac kada priča o epizodi u Skoplju.

Južni Sudan je prokockao šansu da već sada bude u drugoj fazi pošto su u meču prvog kola vodili skoro cijelu utakmicu i na kraju izgubili poslije produžetka. Sada će im biti možda i najlakše do sada jer pritiska jednostavno nema protiv favorita kakav je Srbija.

"Sigurno je tako.Srbija je jako, jako dobar tim, u deset najboljih na svijetu. Uspjeli su da proizvedu mnogo dobrih igrača tokom godina, neki igrači im igraju u NBA ligi, a mnogo njih je u Evroligi. Vidi se prema načinu na koji igraju da su dugo zajedno. Sjajan im je protok lopte, uvek uzimaju najbolji mogući šut. Tamo je košarka najvažnija stvar i tamo uče ljude košarci. Svaka im čast na svemu što su uradili, kako uspevaju da od mlađih dana odgajaju svoje igrače. Biće teška borba, ali kad god sam nekom timu vjerujem da možemo da pobijedimo svakoga. Ipak je to košarka. Oni imaju iskustva, ali nikad se ne zna, desi se svakome loš dan. Igraćemo tvrdo i držaćemo se naših principa igre. Igraćemo 40 minuta pa šta bude", priča nam Nuni, pa analizira meč koji predstoji: "Moramo da ostanemo disciplinovani. Tako iskusni timovi znaju kako da iskoriste tvoje greške i ako praviš greške koštaće te. To kako im kruži lopta u napadu, kako se kreću, kako su sinhronizovani...Može da se vidi koliko su iskusni, dobro utrenirani, koliko dugo igraju zajedno... Za nas je najvažnije da smanjimo broj grešaka i izgubljenih lopti. Skokovi i igra u tranziciji su nam jača strana i najvažnije nam je da budemo disciplinovani i držimo se plana igre 40 minuta. Primijetio sam ovdje koliko su timovi disciplinovani i uvijek pokušavaju da imaju najbolji mogući šut", završio je svoju priču za MONDO Nuni Omot.

Izvor: Profimedia

Realno će Sudanci mnogo više nade polagati u Saleta Đorđevića i eventualnu pobjedu njegove Kine nad Portorikom nego na trijumf nad Srbijom. Ako im Sale učini uslugu vjerovatno će proći dalje, ali kako god bilo - ovaj tim je osvjetlao obraz državi koja je mnogo propatila u posljednjim decenijama. I za to valjda zaslužuje nekakvu medalju!