NEMOJTE DA ZA*EBAVATE! Pešić vikao na igrače Srbije zbog jednog Italijana! (VIDEO)

Ljutita reakcija šefa struke "orlova"

Izvor: RTS/Screenshot

Selektor Srbije Svetislav Pešić bio je ljut na svoje izabranike u toku utakmice protiv Italije i povikao je na jednom tajm-autu. Kritikujući ih zbog odbrane na jednom igraču "azura", pretpostavka je da je u pitanju najbolji Italijanski košarkaš, Simone Fontekio.

"Nemojte da dajete u desno, on ide i otvara pas. To svako može. Zatvorite mu desno. Dva puta ode u desno i da ekstra pas. Mora da se igra odbrana 'jedan na jedan', nemojte da zajebavate", vikao je "Kari".

Za to vrijeme, njegov tim je sjedio i koncentrisao se na završnicu druge četvrtine, u kojoj su Italijani imali prednost. Fontekio, krilni košarkaš "azura", do tog trenutka ubacio 11 poena i "prošetao" se do zakucavanja i poslije tog tajm-auta. On je košarkaš Jute Džez i stigao je turnir kao vođa ekipe koja je prethodnih godina stvarala ogromne probleme našoj reprezentaciji.

Pogledajte Pešićev tajm-aut: