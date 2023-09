PARTIZAN VIŠE NEĆE SARAĐIVATI SA MIŠKOM! Ostoja se oglasio: Uzeli su milione evra od kluba, kako baš tad kreću problemi?

Ostoja Mijailović potvrdio je još jednom da Partizan neće sarađivati sa Miškom Ražnatovićem.

Izvor: MN Press /YouTube/Screenshot/Biznis Priče

Partizan i definitivno neće više sarađivati sa Miškom Ražnatovićem. U klubu su bijesni na poznatog agenta zbog odlaska Jama Madara i raskida ugovora izraelskog plejmejkera prije potpisa za Fenerbahče. Sada je predsjednik crno-bijelih Ostoja Mijailović još jednom o tome pričao.

Potvrdio je to. "Mogu slobodno da kažem da smo mi sa Miškom prekinuli saradnju iz tog razloga. Madar je nesportski izašao iz ugovora. Kako kreću problemi sa Madarom i Partizanom baš kada postaje dio te agencije? Sad će neko da objasni da je to slučajnost i da se kune u vjernost, ne mora da mi se kune u vjernost. Ta agencija je od Partizana uzela na milione evra, ja to u životu nisam imao nikada, to je jako loše, to rade loši ljudi", rekao je Mijailović u podkastu "Biznis priče".

Puštene su u prodaju sezonske ulaznice za narednu sezonu, a prvi čovjek crno-bijelih ističe da je to jedan od važnih izvora prihoda. "Klub je imao prošle sezone imao preko pet miliona eura prihoda od karata i to je klub koji sam sanjao od 2017. godine", poručio je Mijailović. Inače, od igrača koji su u Partizanu sa Ražnatovićem kao agentom su Aleksa Avramović i Danilo Anđušić.

