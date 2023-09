Seljački Kobi pred Srbima, sa žvakom u ustima! On ni ne zna šta se desilo na Mundobasketu: Šta smo uradili!?

"Seljački Kobi", kako je nadimak Ostinu Rivsu u Americi, sada je pred novinarima priznao da nije ni znao da se SAD kvalifikovala na Olimpijske igre. /Od izvještača MONDA sa Mundobasketa, Nikole Lalovića/

Amerikanci su, iako podmlađeni i bez glavnih zvijezda, posmatrani kao ubjedljivo najveći favoriti za osvajanje Svjetskog prvenstva na Filipinima. Ipak poraženi su od Litvanije i to je poljuljalo vjeru u ovaj tim. Ostin Rivs je poslije ovog meča istakao da je njegov tim svakako očekivao težak meč.

"Prije utakmice znali smo da se radi o timu koji je pun samopouzdanja, znali smo i da su sposobni da nas pobijede, ako odigraju dobru utakmicu, kao što su odigrali", rekao je Ostin Rivs, košarkaš Los Anđeles Lejersa, u Americi poznat i kao "seljački Kobi Brajant".

Upitali su ga novinari da li druga strana "proziva" i provocira tokom meča.

"Mislim da je to ljepota takmičenja, ljepota sporta. Kao što sam rekao milion puta do sada, skidam kapu Litvaniji", dodao je bek koji je prošle sezone odličnim igrama oduševio ljubitelje košarke u Americi.

Što se tiče Srbije, nije stigao da pogleda mečeve "orlova".

"Nismo mnogo gledali Srbiju, pošto nismo do sada igrali protiv njih. Trenutno smo više fokusirani na Italiju i to je to."

Nije starter Rivs ni u Lejkersima, ni u sastavu SAD, ali dobro zna kako da pomogne ekipi sa klupe.

"Kada ulaziš sa klupe, uvijek želiš da daš doprinos i da budeš bolji od protivnika. Prošle noći to nismo uradili. U prvom poluvremenu noge su nam bile u blatu. Imali su 19 poena prednosti u prvoj četvrtini i u jednom trenutku su bili 9/9 za tri poena. Bila je to jedna od onih četvrtina, nikada ne želiš da se dogodi, ali na kraju ovo je košarka i dosta ludih stvari se dešava", dodao je ljubimac navijača Lejkersa.

Amerikanci su se kvalifikovali za Olimpijske igre kada su prošli u nokaut fazu, a da to nisu ni znali!

"Kvalifikovali smo se u nedjelju? Nisam znao to. Bili smo iznervirani zbog poraza, ali lijepo je to čuti. To je bio jedan od ciljeva pred Svjetsko prvenstvo i srećni smo što smo uspjeli u tome. Međutim, sada smo fokusirani na ovaj turnir", dodao je on.

Što se tiče narednog rivala i meča sa Italijom koji je na programu od 14.40 u utorak on vjeruje da sada tim za razliku od meča sa Litvanijom mora da bude potpuno fokusiran.

"Moramo da budemo na visokom nivou svih 40 minuta. Ne smijemo sebi dozvoliti da uđemo sporo u utakmicu, da imamo minute u kojima ne igramo na sto odsto. Ove utakmice su biti ili ne biti. Svako ko kroči na parket mora da bude fokusiran i da igra sa jednim ciljem, a to je da se pobijedi utakmica", završio je Rivs.

