Srbi, kad biste to uradili, nikad vas Amerika ne bi dobila! Najpoznatiji NBA stručnjak za MONDO: Znam za dramu sa Teom!

Vodeći NBA analitičar "ESPN-a" za MONDO je u Manili pričao o Nikoli Joviću, Nikoli Jokiću, šansama Srbije na Mundobasketu ali i o Darku Rajakoviću i njegovom istorijskom angažmanu. /Od izvještača MONDA sa Mundobasketa, Nikole Lalovića/

Izvještač MONDA sa Mundobasketa posjetio je u ponedjeljak na trening selekcije Sjedinjenih Američkih Država i tamo je vidio Džerena Džeksona, Paola Bankera i Ostina Rivsa, ali i Brajana Vindhorsta. Vodeći NBA analitičar "ESPN-a" pristao je da razgovara za naš portal o Srbiji, Nikoli Jokiću, Nikoli Joviću, Darku Rajakoviću i o mnogim stvarima koje bi ljubitelj košarke iz Srbije pitao tako poznato ime.

Naravno, prvo smo se dotakli Amerikanaca i snage njihovog sastava.

"Ovo nije najbolji tim koji SAD može da izabere i nije ovo toliko dobar tim kao onaj koji će naredne godine poslati u Pariz. Niko od ovih igrača ranije nije igrao po FIBA pravilima i to im je minus. Kako god, imaju sjajno zajedništvo. Tim je napravljen tako da maksimalno iskoristi jedan stil igre. Taj stil uglavnom funkcioniše, ali ima i svoje probleme. Oni su niski jer, iskreno, najbolji visoki igrači u NBA nisu Amerikanci. Imali su izbor između toga da vode na Mundobasket visoke igrače koji nisu među najboljima u ligi i koji će biti nadigrani ili mogu da se prilagode stilu koji će najbolje iskoristi njihove talente. To je put kojim su krenuli i klade se da će upaliti tokom ovog turnira. Definitivno su napravili sastav imajući to u vidu. Pronašli su igračima uloge i mislim da je veoma jako zajedništvo u timu", počeo je Vindhorst svoj razgovor za MONDO.

Srbija je bez Nikole Jokića došla na ovo Svjetsko prvenstvo, a američki analitičar smatra da bi sa njim u sastavu ova ekipa bila prvi favorit za zlato.

"Iskreno, da je Jokić ovdje, bili biste favoriti da osvojite turnir. Ako se ne varam igrate pomalo bez plejmejkera. Vasilije Micić ne igra, Jokić nije tu, a znam da je Stefan Jović tu. Dva sjajna srpska kreativna igrača nisu tu, a Teodosićeva karijera u reprezentaciji je gotova koliko znam. Znam da je tu bilo neke drame, ne znam sve, ali on nije tu. Ipak uspijevaju i bez njih da igraju jako dobro", procijenio je Srbiju Vindhorst pa se dotakao Nikole Jovića. Naravno, njega zna iz Majamija.

"Očigledno da je otkrovenje Nikola Jović. On je vrlo uzbudljiv igrač, Erik Spolstra je ovdje sa timom Sjedinjenih Američkih Država, ali je jako uzbuđen što će ga gledati. On je nevjerovatno uzbudljiv talenat. Igrač takve visine, koji možda još nije ni prestao da raste, a koji je toliko vješt sa loptom", počeo je on.

Ipak, iako jako cijeni Jovića, njegov miljenik iz ovog tima Srbije je Bogdan Bogdanović. Iako je imao loš meč sa Italijom, sada će kapiten "orlova", prema mišljenju novinara "ESPN-a", biti najbolji kada je najpotrebnije.

"Imam lični veliki afinitet prema Bogdanu, mislim da je njegova radna etika nevjerovatna. Znam da je imao tešku utakmicu ovdje, ispričali su mi to moji prijatelji iz Beograda. Koliko sam čuo, previše je šutirao pa su ga pomalo kritikovali. Nisam gledao tu utakmicu, jer je bila u isto vrijeme kao meč SAD, ali kladio bih se da će Bogdan pogađati kada bude bitno. Bio sam u Kini 2019. godine i mislio sam da će Srbija osvojiti zlato. Kasnije je SAD igrala sa Srbijom, Srbija je taj meč dobila, ali je to realno bio besmislen meč za peto mjesto. Sada su Srbi došli sa manje očekivanja i ako mogu nekako da se plasiraju na Olimpijske igre i da odvedu Nikolu u Pariz sve je moguće. Svakako će morati da probaju da osvoje turnir, jer je tu još šest evropskih timova i biće jako teško. Šta god uspiju da urade naredne nedjelje i narednog proljeća kako bi se plasirali u Pariz - moći će da napadnu zlato ako Nikola igra", uvjeren je Brajan.

Pričajmo još malo o Joviću. Kod Svetislava Pešića ima ozbiljnu minutažu, dobija ozbiljne zadatke poput čuvanja Karla Entonija Taunsa...

"On bi vjerovatno mogao da igra i više! Znate u čemu je stvar, kladim se na Majami Hit! Uvijek se kladim da će da razviju igrača jer to rade već decenijama. Vjerovatno jedna od najnevjerovatnijih priča koje sam čuo prošle sezone je da je Nikola morao da pauzira sa košarkom kako bi završio srednju školu! To nas je podsjetilo koliko je on zapravo mlad. Kada sam ga vidio u plej-ofu i kada je vježbao prije utakmica nisam mogao da vjerujem koliki je i koliko je vješt. Ovo je prototip igrača koga želite u današnjoj NBA. Neko tako veliki sa toliko košarkaškog znanja. Iskreno, imam baš velika očekivanja od njega. Zbog njegovih vještina, zbog toga što je u Majamiju i zbog ovoga što sam vidio da radi ovdje na Filipinima", oduševljeno govori o novom srpskom košarkaškom biseru za MONDO naš sagovornik.

Ipak, bilo je priče da Majami želi da ga trejduje...

"Mislim da je za njega bolje da ostane u Majamiju, ali Hit igra da bi sada pobjeđivao. Pet Rajli igra da sada osvoji trofej i trenutno imaju nešto stariji tim. Ako ga trejduju kako bi doveli nekoga ko odmah može da im pomogne, neću da ih krivim. Ali nema šanse da sa Hitom pravim neki trejd, a da ne dobijem Jovića, Jović mora da bude u tom paketu! Majami je stvarno do sada radio dobar posao sa draftovanjem igrača i pretvaranjem tih košarkaša u zvijezde. Ne znam šta će se sa njim desiti, ali on kao da je pauzirao sezonu. Nekada se poslije toga igrač vrati kao mnogo bolji i ja bih to očekivao."

Srbija je sa Amerikom igrala na mnogo svjetskih prvenstava, ali najdraža nam je ona utakmica iz Indijanapolisa 2002. godine. Nje se Brajan ne sjeća previše, ali jednu stvar u vezi sa srpskom košarkom nije mogao da prećuti.

"Bio sam premlad, nisam baš toliko tada pratio Svjetsko prvenstvo, ali se sjećam da smo završili kao šesti. Imao sam priliku da upoznam srpske igrače kada sam bio mlad NBA izvještač i još uvijek mislim o tome kako bi bilo da Balkan ima jedan tim! Znam da je ovo i političko pitanje, ali ne želim da pričam o politici. Kada bi postojao tim Balkana koji bismo mogli da sastavimo i ako bi usred sezone igrali sa timom Sjedinjenih Američkih Država, ne vidim kako bismo mi mogli da pobijedimo tu ekipu. Veoma sam impresioniran time kako su igrači sa Balkana u 'bablu' bili zajedno, a mislim da je to ostavilo utisak i na ostale igrače. Bilo bi sjajno kada bi tim Balkana mogao da igra sa Amerikancima, Francuzima i ostalim reprezentacijama. Čak i ako bi zajedno bile Srbija i Crna Gora, zamislite to. Opet, kažem da ne pričam o politici, ali kada sam počeo da pratim košarku Srbija i Crna Gora su bile zajedno u državi. Tako da vidjeli smo da je Crna Gora zamalo pobijedila SAD, vidjeli smo i da je Srbija pobjeđivala Ameriku..."

Mnogo se govori u američkim medijima o FIBA pravilima i teškoćama Amerikanaca da se prilagode tome, a Vindhorst ističe da je to "prava košarka".

"Mislim da je u mnogo toga FIBA košarka bolja nego NBA košarka. Toliko stvari postoji u evropskoj košarci koje bi NBA trebalo da uvede, ali ona ne donosi maksimalnu zabavu. Ako ste košarkaški čistunac, nervira vas kada NBA igrači prave korake u prodoru. Ali ako hoćete da uživate u utakmici u utorak uveče u januaru kada je ledeno napolju - šta biste htjeli? NBA je napravljena da bude mnogo više zabava i zato je veća liga. FIBA je tu da bude bolja za košarku i zato je bolja za košarkaške čistunce. Ja poštujem FIBA košarku, ali više volim NBA. Iskreno ako gledate šta se dešava u posljednjih 15 godina, NBA se dosta pomjerio ka evropskim standardima. Nema šanse da pogledate kako je Litvanija igrala protiv SAD i da se tome ne divite kao dostignuću kada je košarka u pitanju. Ali ako bi Litvanija, ovaj tim Litvanije, ako bi igrali u NBA ne bi se dobro proveli i niko ih ne bi gledao. Imamo obje stvari i možemo da slavimo Litvaniju, ali i Los Anđeles Lejkerse", jasan je Vindhorst.

Na kraju smo morali da ga pitamo i o novom srpskom NBA izazovu - Darku Rajakoviću kao prvom treneru Toronto Reptorsa. Kako kaže Vindhorst, mogao bi to da bude istorijski angažman...

"Ovo će biti sjajna prilika za Darka. Upoznao sam ga prvi put kada je bio asistent u reprezentaciji Srbije 2019. godine i vrlo sam blizak sa Adamom Tatalovićem, drugim asistentom iz tog tima koji sada radi za Nikse i živi u Beogradu. Mislim da je ovo velika prilika za Darka. Ne znam šta će raditi Reptorsi, da li će ići u ovom ili onom smjeru, ali poštujem ga. Poštujem njegov trud i poštujem svakoga ko je iz inostranstva došao kao trener i uspio da dobije poštovanje američkih igrača. Đordi Fernandez koji je u stručnom štabu Kanade i asistent je u Kingsima će takođe jednog dana biti glavni NBA trener. Ali takođe i shvatam kakav to pritisak donosi Darku. Kada je David Blat došao da trenira Klivlend Kavalirse, iako je Amerikanac, na njega su gledali kao na evroligaškog trenera. Došao je, to nije ispalo dobro i to je poremetilo koncept zapošljavanja stranih trenera. Ja mislim da Etore Mesina nije dobio šansu da trenira NBA tim jer nije prošlo dobro sa Blatom! Darko ima veliku šansu da otvori put za druge evropske trenere. Ja recimo jako poštujem selektora Grčke Dimitrisa Itudisa koji je uzeo dvije evroligaške titule sa CSKA, ja mislim da bi mogao da trenira NBA tim, ali je teško zaposliti ga. Ali ako se Darko dobro pokaže jako dobro i Đordi dobije posao, pa onda i on bude dobar dobili bi više prostora za evropske trenere. Ja bih recimo volio da vidim Šarunasa Jasikevičijusa u NBA, ali mislim da mu temperament to ne dozvoljava. Ne vjerujem da bi se Šarunas prilagodio u Americi zbog svog temperamenta. Mislim da Darko ima dobar temperament, ali ne znam u kom će pravcu otići Reptorsi. mogao bi da bude okrivljen za to. Najviše vjerujem u njegovu košarkašku istoriju, ali je u situaciji sa mnogo pritiska. Ne samo sa njegove strane nego on trenira Reptorse i za reputaciju trenera iz Istočne Evrope, Da li je to fer ili ne, ne znam, ali je NBA takva. NBA je liga koja mnogo kopira i ako Reptorsi uspiju sa Darkom svi će reći: 'Koga mi da dovedemo? Ko će biti sljedeći Darko?"", završio je svoju priču za MONDO Brajan Vindhorst.