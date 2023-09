Srbija ovdje igra za medalju - HALA KAO IZ "DOSIJEA X"! Umjesto Moldera i Skali, Bogdan i drugovi dolaze po istinu

"Mall of Asia" arena je spojena sa ogromnim tržnim centrom, koji djeluje kao NLO, a od sada do kraja turnira će Srbija tu igrati košarku. /Od izvještača MONDA sa Mundobasketa, Nikole Lalovića/

Nema više istorije, mečeva Muhameda Alija i zlatnih momenata jugoslovenske košarke, nova arena u koju je preseljena Srbija tek čeka da se u njoj ispiše istorija. Košarkaši Srbije su se nakon igranja u Kvezon Sitiju u "Araneta Koloseumu" preselili nekih 15 kilometara dalje i nokaut fazu igraće u "Mall of Asia" areni.

Tu su se do sada igrale dvije grupe - C i D, u kojima su nastupili Sjedinjene Američke Države, Grčka, Novi Zeland, Jordan, Litvanija, Crna Gora, Egipat i Meksiko. Srbija će svoj prvi meč na ovom mjestu odigrati od 10.45 kada će se sastati sa selekcijom Litvanije.

Litvanci su do sada upisali već pet pobjeda na ovom terenu i vrlo je očigledno da im ova hala prija. Tu su uspjeli da savladaju i Amerikance, što je do sada najveći košarkaški meč koji se desio u "Mall of Asia" areni.

Ova arena prima 15.000 navijača i već jutros smo vidjeli manje redove za karte, mada je pretpostavka da lokalno stanovništvo želi da gleda drugi meč današnjeg programa između Italije i Sjedinjenih Američkih Država. Konstrukcija ove hale započeta je 2010. godine, završena 2012. a maja te godine ju je dvodnevnim koncertom otvorila pop zvijezda Lejdi Gaga.

Zapravo je moguće izvući i dodatna mjesta i tako doći do čak 23.000 navijača na tribinama, ali ostaje da se vidi da li će za tim uopšte biti potrebe. Košarka se ovdje jeste igrala povremeno, ali je "Mall of Asia" poznata po trošenju, konzumerizmu i ljepoticama!

Zapravo je hala u sklopu jednog od najvećih tržnih centara na svijetu, a njena staklena fasada stoji nasuprot fasade tržnog centra koja izgleda priično... Pa kao nekakav neidetifikovani leteći objekat ili nešto iz "Dosijea iks".

Zavirite i vidite na šta tačno mislimo:

Ovde su održana tri izbora za Mis svijeta, jedan za Mis univerzuma, nastupale su Madona i Selin Dion, a 2013. godine smo vidjeli i meč NBA predsezone između Hjustona i Indijane. Od sporta su se u ovom kompleksu održavale i UFC borbe, a zapravo je na Fiipinima "Mall of Asia" arena prepoznata kao glavno mjesto na kome se igra odbboja.

Filipinci su odavde 2016. godine probali da odu na Olimpijske igre, ali im nije uspjelo pošto je u strašnoj konkurenciji Turske, Novog Zelanda i Kanade na kraju Francuska izborila mjesto u Riju.

Od sada se na Filipinima samo ovdje igra košarka, a nas čekaju tri meča, kako god da okrenemo. Pa, zašto ga ne bismo okrenuli na medalju...