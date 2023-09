SRBIJA JE OTPISANA IZ BORBE ZA ZLATO! Kladionice ne vjeruju Pešićevoj četi - "orlovi" su autsajderi

Svjetsko prvenstvo u košarci ulazi u samu završnicu turnira, a srpsku reprezentaciju kladionice su već otpisale iz borbe za zlato.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Mundobasket se polako približava kraju a nama ostaje da ispratimo utakmice u borbi za medalje. Ono što nas najviše interesuje desiće se u petak, kada se igraju mečevi polufinala! U Manili će od 10.45 po srednjoevropskom vremenu igrati Srbija i Kanada, a od 14.30 susrešće se SAD i Njemačka.

Predviđanje ishoda ovih utakmica dale su i kladionice, prema kojima su favoriti Amerikanci. Ekipa Stiva Kera predvodi polufinaliste po šansama - kvota na Amerikance je 1,55. Slijede Kanađani (4,00), Nijemci (8,00) i na kraju Srbi (9,00), što znači da srpski nacionalni tim ima najmanje šanse da se domogne zlatne medalje na Mundobasketu!

Nacionalni tim posljednji put je osvojio zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu davne 2002. godine, kada je četa selektora Svetislava Pešića - tada pod imenom SR jugoslavija - u Indijanapolisu stigla do titule nakon što je na putu do odličja izbacila i veoma kvalitetan sastav Amerikanaca. Od tada pa do danas Srbija ima samo jednu medalju sa Mundobasketa - predvođeni Aelksandrom Đorđevićem srpski košarkaši su 2014. godine stigli do srebra.

Veoma je bitno istaći da je pobjeda nad Litvanijom, uz druge rezultate četvrtfinala, donijela Srbiji vizu za Olimpijske igre u Parizu naredne godine. Srbija neće putovati u glavni grad Francuske već će igrati kilometrima daleko od njega, ali će se boriti za odličje nakon osam godina i Rija, gdje je takođe osvojena medalja.

Za sada se zna da će protivnici Srbije biti Francuska, SAD, Kanada, Njemačka, Australija, Japan i Južni Sudan, dok će preostala četiri tima biti određena na kvalifikacionim turnirima narednog ljeta.

