Ognjen Stojaković - Srbin koji ima NBA titulu i medalju sa Mundobasketa!

Ognjen Stojaković, član stručnog štaba Srbije, ielog života će pamtiti ovo ljeto.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Ognjen Stojaković, srpski trener i pomoćnik selektora Svetislava Pešića, ostvario je ovog ljeta podvig na kojem mu zavide svi. Sa Denverom je kao član stručnog štaba postao NBA prvak, a sada je sa "orlovima" osvojio i medalju na Mundobasketu, jer je trijumfom protiv Kanade ušao u finale zajedno sa selektorom Karijem, kapitenom Bogdanom Bogdanovićem...

Ognjen Stojaković je djetinjstvo proveo u Banjaluci i Beogradu, postao je trener u omladinskom pogonu FMP-a 2004. i u Železniku je radio do 2011. U Ameriku je otišao 2014, kada ga je pozvao Denver. "Sticajem okolnosti, došli su do mene te su me pozvali da dođem u SAD tokom Ljetne lige. Došao sam, svidjelo im se kako i šta radim, i na kraju cijele priče su mi ponudili ugovor i poveli me u Denver.', govorio je Stojaković.

On je u Denveru najprije bio video-koordinator, a potom je 2016. dobio zaduženje da radi na razvoju igrača. Potom je postao direktor skauting službe. Kako izgleda njegov posao u Americi?

"Sve zavisi od više faktora. Tokom sezone je dosta naporno, putujemo od grada do grada, tako da najviše vremena provodimo u putu. Završi se utakmica u jednom gradu, spakujemo se, nakon toga putujemo za drugi, dolazimo oko 2-3 časa ujutro, a potom igrači koji nisu igrali ili koji su imali manju minutažu odrađuju individualne treninge uz teretanu. To su neke stvari koje treba da obave. Poslije toga imamo sastanak, nakon sastanka idu pripreme za narednu utakmicu i tako većinu dana. Ponavljam, naporno je, ali takav je naš posao. Ne možemo da se žalimo, ima i gorih poslova", rekao je Ognjen u intervjuu za MONDO.