Dončić u zagrljaju sa Jovićem zapjevao Zvezdinu pjesmu: Znamo da voli crveno-bijele, ali navijači su u transu! (VIDEO)

Luka Dončić je zajedno sa nekadašnjim dugogodišnjim organizatorom igre Crvene zvezde zapjevao dobro poznatu pjesmu.

Izvor: Twitter/screenshot/CendlerBing

Vidjeli smo Luku Dončića kako dominira na Svjetskom prvenstvu u košarci, ali ipak nije mogao Sloveniju da dogura dalje od četvrtfinala. Ali vidjeli smo ga i kako u Manili pjeva "Vidovdan" zajedno sa Zoranom Dragićem i reprezentativcima Srbije, a sada je isplivao novi snimak.

Na njemu se vidi kako Dončić pjeva i veseli se u zagrljaju plejmejkera "orlova" Stefana Jovića, a na snimku se u pozadini čuje pjesma Momčila Bajagića "Zvezda", napisana za potrebe FK Crvena zvezda.

Zna se da je Luka Dončić od malih nogu navijač crveno-bijelih, a navijači kluba iz Beograda maštaju da bi na kraju karijere kada završi sa NBA mogao da dođe i da zaigra u Beogradu.

Pogledajte kako je Luka pjevao Zvezdinu pjesmu zajedno sa Stefanom Jovićem:

Dončićev provod sa reprezentativcima Srbije je ostao zapažen u regionu i mnogi su komentarisali to što on pjeva srpske nacionalne pjesme, ali je bilo mnogo više onih koji su tvrdili da je to njegovo pravo.