Nije fer, pustili su ga da me tuče! Dončić ispao pa rekao: Ja hoću da umrem na terenu za Sloveniju!

Nakon meča u kojem je isključen, a Slovenija ispala sa Mundobasketa, Luka Dončić govorio na konferenciji.

Izvor: Profimedia

Reprezentacija Slovenije neće se boriti za medalju na Mundobasketu - u četvrtfinalu turnira od njih je bolja bila Kanada (100:89), pa će u petak od 10:45 igrati protiv Srbije! Najbolji igrač slovenačkog tima Luka Dončić završio je susret sa 26 poena uz loš procenat šuta iz igre, a na tuširanje je morao ranije zbog dve tehničke greške. Prvu je dobio još u prvom poluvremenu dok su timovi bili u egalu, a drugu zbog sukoba sa Dilonom Bruksom u finišu meča!

Bez njega nisu mogli Slovenci do velikog iznenađenja - ostali su kratki za senzaciju, a Dončić nije želio da daje izjave u miks zoni iznerviran zbog svega što se desilo. Ipak, pojavio se na konferenciji, gdje je objasnio da je ponosan na tim. "Prvo da čestitam Kanadi, Igrali su sjajno, vrlo fizički... Imaju jednog od najboljih igrača na svijetu i teško ga je čuvati. Ponosan sam na svoj tim jer su svi dali svojih 100 odsto. Treba da se vratimo u hotel uzdignutih glava. Ponosan sam na ovaj tim", rekao je Dončić.

Jedan od najbitnijih detalja na meču bilo je njegovo isključenje zbog dvije tehničke, a istom prilikom isključen je i kontroverzni kanadski košarkaša Dilon Bruks. O tome je Luka posebno govorio na konferenciji - ističući da cijeni Bruksa iako zna da ga mnogi ne vole!

"Mislim da svi znaju kakva je frustracija kad se igra za nacionalni tim. Mnogo je emocija i nekada ne umijem da kontrolišem emocije. Mislim da nije fer kako sudije nisu svirale faulove njemu, pustile su ga da bude grub na meni. Mislim da to nije fer. Dali su mu da igra jako fizički sa mnom i mislim da to nije fer. Mnogo ljudi ga ne voli, ali ga ja poštujem zbog toga što radi", izjavio je najbolji slovenački košarkaš.

Pogledajte 00:51 Luka Dončić isključen Izvor: RTS Izvor: RTS

Luka je u jednom trenutku imao "sukob" sa navijačem, ali o tome nije želio mnogo da priča. "Ništa", odgovorio je kada su ga pitali, ali je zatim govorio o onima koji ga vole: "To bih rekao i da me niste pitali! Toliko ljudi koji navijaju za mene i jako me raduje to."

Svjestan je Dončić da je njegova ekipa ostavila posljednji atom snage na terenu i da vjerovatno postoji samo jedan detalj u kojem bi mogli da budu bolji. Taj dio tiče se njega lično - najveća zvijezda Slovenije slabo se miri sa sudijskim odlukama i zbog toga upada u probleme!

"Ako bih rekao da sam zadovoljan nisam, ali kao što sam rekao svih 12 igrača je dalo 100 odsto, svi smo dali sve od sebe. U reprezentaciji mjesec dana treniramo i igramo košarku i ponosan sam kako smo zajedno igrali i što smo pokazali da smo prava ekipa", rekao je Luka i otkrio na čemu mora da poradi: "Mislim da moram da radim na tome, ali to počinje od mene. Ali hoćeš da daš sve od sebe, da umreš na terenu za svoju zemlju tako da je to to."

Selektor reprezentacije Slovenije Aleksandar Sekulić takođe je dio konferencije posvetio tretmanu koji Luka Dončić ima kod sudija!

"Mislim da smo igrali dobro ili odlično u prvom poluvremenu, a u trećoj četvrtini smo imali probleme u odbrani, a u napadu nismo pogodili otvorene šuteve. Na kraju je njihov atleticizam odlučio. Ponosan sam na ovo što su uradili na turniru, ovo je više nego nevjerovatno do sada. Ne samo Luka nego su svi dali sve od sebe i igrali su mnogo bolje nego što sam ja ili bilo ko očekivao Imali smo sjajnu atmosferu danas, djelovalo je da cijela hala navija za nas. Teško je da igrate utakmicu u kojoj vas stalno udaraju, konstantno. Cijelu utakmicu! Teško je tako igrati i kontrolisati emocije. Frustrirajuće je za Luku i to vas umori. Jako je teško. Ne znam da li biste mogli da budete u toj situaciji da to razumete i jako je teško. Zato emocije pokuljaju napolje. Znam da ne izgleda lijepo, ali je to jako, jako teško. Ali zato je on jedan od najboljih na svijetu. On je sjajan i teško ga je čuvati ako se poštuju pravila", ispričao je Aleksandar Sekulić.

Selektor Slovenije pomenuo je i koliko su po kvalitetu slične SAD i Kanada. "Kanada ima sjajan tim, oni mogu da igraju sa drugačijim postavama. Imaju sve da odu do kraja, mislim da mogu da igraju sa SAD ali vidjećemo. Rekao sam prije početka turnira da je Kanada jedan od favorita za osvajanje medalje i i dalje stojim pri tome", rekao je Sekulić.