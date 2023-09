Željko Obradović o šok-porazu Partizana: Bio je potpuno sam, ovo je bio plan!

Trener Partizana o ispuštenoj pobjedi u finalu ABA Superkupa.

Izvor: YouTube/ Budućnost VOLI

Poslije poraza od Studentskog centra, trener Partizana Željko Obradović govorio je o završnici burnog meča, u kojem je njegov tim izgubio trojkom Borne Kapuste četiri sekunde prije kraja. Crno-bijeli su u posljednje četiri sekunde imali šut Frenka Kaminskog za izjednačenje, ali nije uspio da pogodi. Partizan je tako izgubio u meču u kojem je imao osam poena prednosti u završnici.

"Mogli smo veoma lako da privedemo meč kraju, a onda smo napravili neke brzoplete odluke u napadu. Zatim smo im u odbrani dozvolili da se lako vrate u meč. Imali smo i poslije tajm-auta zicer, ali pričati o zadnjem napadu i odbrani je nešto što me nikad nije pretjerano interesovalo. To nije bila improvizacija, pretpostavili smo kako će da reaguju, to je bilo jedno od rješenja, ne jedino. On (Kaminski) je bio praktično potpuno sam ispod koša, promašio je zicer, to je sastavni dio igre", rekao je Obradović.

Otkrio je trener crno-bijelih i problem sa povredom Mateuša Ponitke, koji ni u petak neće putovati sa ekipom na pripremni turnir u Atini, u organizaciji Panatinaikosa.

"Ponitka je prošao pripreme sa nama, imao je povredu koja ga je spriječila da bude ovdje sa nama, u petak putujemo u Atinu i ne vjerujem da će i to da igra, ali srećna okolnost je da imamo još desetak dana do početka ABA lige i Evrolige. Neki igrači da se odmore, a neki da podignu formu i da vidimo da li možemo da ih koristimo možda u malo većoj minutaži. Takav je uvijek pripremni period, neki su manje spremni, neki više i uvijek se reaguje tako dok ne počnu zvanične utakmice".

"Žoc" je uputio posebne čestitke domaćima i njihovom treneru Andreju Žakelju.

"Prisustvovali smo veoma dobroj košarkaškoj utakmici, sve se odlučilo u par zadnjih sekundi. Izuzetno zanimljiva, dobra utakmica. Čestitam ekipi Studentskog centra na osvajanju Superkupa ABA lige i mom kolegi Andreju Žakelju, vodio je ekipu na vrhunskom nivou, igrali su vrhunski cijeli turnir, a i večeras".

"Hvala i organizatoru turnira, proveli smo predivna tri dana u Podgorici, u fenomenalnoj sportskoj atmorsferi, družili smo se i organizacija je bila na vrhunskom nivou. Hvala svima koji su učestvovali u organizaciji na svemu što su učinili da se osjećamo prijatno ovdje. I naravno, hvala navijačima Partizana na fenomenalnoj atmosferi", dodao je Obradović.

Partizan će prvi takmičarski meč odigrati u ponedjeljak, 2. oktobra, u prvom kolu ABA lige protiv Mornara u Štark areni.

