Larkin o odlasku Micića u Oklahomu: Bilo je boljih timova za njega!

Nije se Šejnu Larkinu svidjelo što mu partner iz Efesa Vasilije Micić ide u Ameriku.

Izvor: MN PRESS

Poslije nekoliko godina dominacije raspao se najdominantniji evropski bekovski duo. Šejn Larkin je ostao u Efesu, a Vasilije Micić je sa 30 godina otišao u Ameriku gdje će probati da zaigra u NBA ligi. Potpisao je ugovor sa Oklahomom i sada će u jako mladom timu probati da se izbori za minutažu.

To se ne sviđa njegovom dosadašnjem partneru! Smatra Šejn Larkin da će se na kraju izboriti za svoje mjesto u ekipi Micić, ali vjeruje da je bilo timova u koje bi se mnogo bolje uklopio.

"Mislim da je bilo boljih timova za njega, teško je naći dobru situaciju za sebe u NBA. Draftuju te, a on je draftovan 2016. godine i onda NBA tim zauvijek ima tvoja prava. On je sjajan košarkaš i mislim da može do minuta u Oklahomi. Čim izađe na teren dobiće šansu da pokaže svoju sposobnost, talenat i načine kako može da pomogne ekipi. Ali mislim da bi bilo bolje da je otišao u ekipu koja je u plejofu i koja juri titulu. Mislim da bi bilo mnogo bolje da nije imao stege i da je mogao da ode gdje god je želio. Mislim da ima kvalitet i pedigre da neki tim pogura do titule. Ipak na kraju mislim da će on uspjeti", rekao je Šejn Larkin.

Oklahoma već ima zvijezdu na bekovskim pozicijama Šeja Gildžesa Aleksandera, ali i jako mlad tim koji nije ni blizu bilo kakve priče za osvajanje titule. Sada im se vraća povrijeđeni Čet Holmgren i žele nešto više, ali nije to šampionska sredina...

"On je sjajan košarkaš i snaći će se. Samo mislim da bih ja u njegovim godinama više voloo da odem gdje god ja želim. Ne kažem da njegov agent to nije uspio da mu omogući, nisam to rekao! Bilo bi sjajno vidjeti ga u timu poput Sakramenta koji je igrao sjajno prošle sezone ili recimo u Seltiksima, možda u ekipi poput Klipersa kojoj fali jedan bek... Nekom timu koji je blizu titule, kome treba bek koji razume igru, dobro igra, dodaje, poentira, igra odbranu...", završio je Larkin.

