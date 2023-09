Hrvat srušio Partizan, a idol mu je Miloš Teodosić! "Kako nemamo plejmejkera, a ja sam tu?"

Košarkaši Studentskog centra pobijedili su Partizan 83:81 i tako osvojili ABA Superkup. Heroj te pobjede, Borna Kapusta, rješenje je Hrvatske za najveći problem reprezentacije.

Košarkaši Studentskog centra pobijedili su Partizan 83:81 u finalu ABA Superkupa, a tačku na utakmicu je stavio Borna Kapusta (27) kada je četiri sekunde prije kraja duela dao trojku i tako svoju ekipu doveo do trofeja. Kapusta je ranije govorio o tome da mu je glavna inspiracija nekadašnji kapiten Srbije, a sada plejmejker Crvene zvezde - Miloš Teodosić. "Oduvijek sam obožavao način na koji igra Miloš Teodosić, njegove asistencije i trojke sa osam, devet metara su me uvijek oduševljavale – to je pravi plejmejker. A i inače više volim da gledam ono što se radi u Evroligi i košarkaše koji tamo igraju", naglasio je Kapusta.