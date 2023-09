Željko zbog NBA lige promijenio cijeli sistem: Obradović otkrio detalje

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović, aktuelni šef struke u Partizanu gdje je i započeo karijeru, govorio o svemu što je naučio od Amerikanaca.

Trener Partizana, Željko Obradović objasnio koliko je za razvoj njegove trenerske karijere uticala NBA liga - odnosno razgovori sa trenerima koji su radili u njoj i jedna posjeta Detroit Pistonsima sa kojima je radio nakon što je napustio Panatinaikos u kojem je napravio najmoćniji evropski tim tog doba. Gostujući na televiziji "Arena sport" Žoc je otkrio nekoliko "pikanterija" odnosno detalja koji do sada nisu bili poznati.

Prije svega, zbog načina na koji treniraju NBA timovi promijenio je sistem po kojem rade njegove ekipe. Prilagodio je treninge potrebama svojih igrača i to se svidjelo svima, a jednu od najvažnijih lekcija naučio je u društvu Duška Ivanovića, koji je bio na istom sastanku.

"Od trenutka kada sam se vratio iz Detroita, a to je bilo 2012. godine, razmišljao sam zašto ovi ljudi rade trening ujutru? Naravno, to je savršen sistem", rekao je Obradović i dodao: "Od 11 do 13 časova je timski trening i tu je kraj. Imaju nevjerovatan broj trenera, nekoga ko radi individualno, radi na šutiranju ili u teretani. Nakon toga sam počeo da radim na isti način. Odradim jedan trening i igračima se sviđa. Čak i nama se sviđa. Mislim da su to neke stvari o kojima kada razmislite i prihvatite da su nekada bile nemoguće.”

Iako je godinama dominirao evropskom košarkom, Željko Obradović nikada nije imao na stolu ponudu nekog NBA tima da postane prvi trener tima. Sa Detroitom je sarađivao 2012. godine, kada je napustio Panatinaikos, a i tada je imao reputaciju najboljeg evropskog trenera, koja ga prati kroz veliki dio karijere.

"Da budem iskren, nikada nisam imao konkretnu ponudu iz NBA. Iskreno, proveo sam 40 dana kao dio organizacije Detroit Pistonsa. To je najbolja liga na svijetu. I oni uzimaju od nas i mi uzimamo od njih. Imao sam priliku da budem dio tima, čak sam dobijao i dnevnu nadoknadu. Kada sam stigao, Džo Dumars mi je rekao da želi da pričam o svim detaljima koje sam vidio. Razgovarali smo o mogućem angažmanu, ali to su neke stvari među nama”, objasnio je Obradović.

Takođe, trener Partizana otkrio je i zanimljive detalje o konekcijama sa NBA još iz devedesetih godina prethodnog vijeka. Tada je zajedno sa Duškom Ivanovićem imao priliku da o košarci priča sa Rikom Karlajlom, koji je godinama bio prvi trener u najjačoj košarkaškoj ligi.

"Insistirao je da sjedne sa mnom i Duškom Ivanovićem. Tada sam trenirao Real Madrid. Znao je sve o nama. Znao je moje reakcije, i Duškove reakcije, a jedna od stvari koje je rekao je da se u NBA 80 odsto trenerskog posla zasniva na odnosu sa igračima, a 20 odsto na košarci, detaljima. Znam kako radite, znam detalje vašeg napada, znam detalje vaše odbrane. To je bilo prije 25 godina", ispričao je najtrofejniji evropski trener.