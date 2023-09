Džoel Bolomboj je pričao o dolasku u Crvenu zvezdu, razgovoru sa Duškom Ivanovićem, Milošu Teodosiću...

Džoel Bolomboj (29) čuvaće reket Crvene zvezde u narednoj sezoni. Igrač koji ima četiri državljanstva (Ukrajina, Rusija, Amerika, Kongo) imaće prije svega zadatak da "zaključa" sve pod košem i da pokaže zbog čega je važio za jednog od boljih defanzivaca u Evroligi.

Jedan je od novajlija u timu Duška Ivanovića i jedva čeka da zvanični mečevi počnu. U razgovoru za MONDO pričao je o svemu tome, kako o dolasku, očekivanjima, novim saigračima. Za sada mu sve odgovara.

"Dobar je osjećaj biti ovdje, nisam znao šta da očekujem kada sam došao. Stranci miješaju Srbiju sa Sibirom tako da moram da kažem da je vijreme veoma lijepo, bilo je malo kiše, ali je uglavnom sunčano. Rekao bih da ni zime nisu toliko loše, dobro je", počeo je Bolomboj razgovor sa osmijehom.

Ima i NBA iskustvo (Juta, Milvoki), igrao je i u velikim evropskim klubovima (CSKA, Olimpijakos) pa je otkrio i kako objašnjava ljudima razliku između Srbije i Sibira. "Još uvijek su malo zbunjeni, tako da im onda ispričam ono šta sam doživio. U karijeri sam igrao u nekim hladnim mjestima. Igrao sam u Juti. U Milvokiju, tamo je baš hladno zbog jezera i vjetra. I u Rusiji su neki dijelovi baš hladni."

Poslije priče o vremenu i hladnoći, osvrnuo se na dolazak u Beograd.

"Pregovori su išli veoma brzo, željeli su da dođem. Duško mi je rekao odmah šta očekuje od mene i da hoće da igram i na poziciji četiri i pet. Znaju i oni da sam dobra osoba, da nisam problematičan van terena, da sam porodičan čovjek. Smatrali su da sam dobar igrač i da mogu da se uklopim u tim i viziju koju imaju za budućnost."

Vidi opis Ljudi i dalje miješaju Srbiju i Sibir! MONDO Intervju: Došao je u Zvezdu da zaključa reket - Duško mi je odmah rekao sve

Važi za jednog od boljih defanzivaca.

"Da, kada pričate o odbrani, to je nešto što mi prirodno dolazi. Šuteri dobro šutiraju i ne razmišljaju o tome, tako i ja kada je u pitanju skok, zaštita obruča, atleticizam, alej-apovi, to ja radim. Moram da radim na nekim drugim stvarima, znam šta nije problem."

Neizostavno je bilo pitanje o treninzima Duška Ivanovića.

"To je sedmi put da su me to pitali. Treninzi traju duže, svaki trener ima svoju filozofiju, svoje vjerovanje i način na koji rade stvari u odbrani, napadu i to se prenosi na treninge. Svi momci ovdje i ja znaju šta donosi igranje u Zvezdi i treninzi kod Ivanovića. Svi to smo znali kada smo potpisali ugovore i pristali da dođemo, prihvataš to. Kažem to jer smo svi složni, imamo isti mentalitet, ambiciozni smo, želimo da napredujemo, da igramo košarku."

Ne krije oduševljenje što će biti u timu sa Milošem Teodosićem.

"Prelijepo je igrati sa Milošem. Umije da doda loptu na sjajan način, čita igru, vidi poteze prije nego što se dogode, vidi stvari tri poteza unaprijed, kao u šahu."

Pohvalio je i mladog Jaga dos Santosa. "Jago donosi sjajnu energiju i na terenu i van terena, donosi nešto posebno u tim što ne možete da nađete. Mnogo znači, posebno ako uporedite to sa igračima kao što sam ja. Imamo izbalansiran tim."

Za kraj smo ga pitali i šta zna na srpskom. "Ne mogu da vam kažem nijednu riječ, znam psovke", zaključio je Bolomboj.