Simanić dolazi da gleda Crvenu zvezdu! Izgubio bubreg na Svjetskom prvenstvu, a sad stiže u Arenu: "Biće emotivno veče"

Stric Boriše Simanića, Mladen, najavio je emotivno veče na meču Evrolige između Crvene zvezde i Asvela i dolazak srpskog košarkaša.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Boriša Simanić dolazi u Štark Arenu na utakmicu između Crvene zvezde i ASVEL-a na otvaranju Evrolige, što je i zvanično potvrdio njegov stric Mladen. Nakon gubitka bubrega u Manili, dvije operacije i svega što se dogodilo mladom igraču u prethodnom periodu on će doći da pruži podršku svom voljenom klubu.

Boriša je igrao i navija za Zvezdu, pa će ekipi Duška Ivanovića ovaj dolazak biti dodatni motiv za pobjedu. Emotivni susret najavio je i njegov stric na društvenim mrežama. "Biće jako emotivno u Areni", napisao je Mladen Simanić na Tviteru. Jasno je da će sve to navijači znati da pozdrave i da nagrade.

Krilni centar Srbije je u Manili na meču sa Južnim Sudanom izgubio bubreg, nakon udarca Nunija Omota. Mnogi su se plašili da li će se njegova karijera nastaviti, pa se javio njegov menadžer Miško Ražnatović koji je potvrdio da će Boriša dobro oporavlja i da će nastaviti karijeru čim bude spreman.

Biće jako emotivno večeras u areni — Mladen Simanic (@simanic_mladen)October 5, 2023

"Borišina prva poseta agenciji nakon jedne od najtežih povreda, koje su ikad zadobijene na košarkaškom terenu. Uprkos tome, sastanak je bio baš kao i on sam, prepun pozitivne energije, planova za košarkaški oporavak (kada za to dođe vrijeme), a najviše od svega pun smijeha, želje i vjere da dolaze novi izazovi na košarkaškom terenu. Baš kao što je to pokazao u Manili slanjem motivacionih poruka saigračima iz bolničkog kreveta, i danas je pokazao snagu svog karaktera, koji zna da prepreka do uspjeha nema", napisao je Miško Ražnatović.