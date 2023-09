Čekala se ova fotografija - Boriša Simanić sa osmijehom i bez zavoja!

Miško Ražnatović je pojasnio kako teče oporavak košarkaša Boriše Simanića.

Boriša Simanić dobio je jak udarac na meču protiv Južnog Sudana na Mundobasketu krajem avgusta, a na kraju se ispostavilo da mu je to napravilo ozbiljne zdravstvene probleme zbog kojih je izgubio bubreg. Srećom, Simanić je uspio da dobije životnu bitku i kao heroj, sa srebrom oko vrata, vratio se iz Manile zajedno sa ostalim košarkašima Srbije koji su dočekani na balkonu Gradske skupštine u Beogradu.

Dvije nedjelje kasnije, oglasio se i njegov agent Miodrag Miško Ražnatović koji je na Instagramu podijelio zajedničku fotografiju na kojoj se vidi da je Boriša Simanić daleko bolje i da oporavak ide u dobrom smjeru.

"Borišina prva posjeta agenciji nakon jedne od najtežih povreda, koje su ikad zadobijene na košarkaškom terenu. Uprkos tome, sastanak je bio baš kao i on sam, prepun pozitivne energije, planova za košarkaški oporavak (kada za to dođe vrijeme), a najviše od svega pun smijeha, želje i vjere da dolaze novi izazovi na košarkaškom terenu. Baš kao što je to pokazao u Manili slanjem motivacionih poruka saigračima iz bolničkog kreveta, i danas je pokazao snagu svog karaktera, koji zna da prepreka do uspjeha nema", napisao je Ražnatović na Instagramu.

