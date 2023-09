Davidovac za MONDO o drami na Mundobasketu: Pet ujutru, stiže poruka da Boriši treba krv, niko ne spava!

Dejan Davidovac pričao je o Boriši Simaniću i haosu koji se dešavao na Svjetskom prvenstvu.

Srbija se vratila sa Svjetskog prvenstva sa srebrom. U dramatičnom finalu izgubila je od Njemačke. Dočekana je na čuvenom Balkonu pred više desetina hiljada ljudi, ali je jedan igrač obilježio sve. U pitanju je Boriša Simanić koji je ostao bez bubrega poslije udarca na meču sa Južnim Sudanom.

O tom detalju i hororu kroz koji su svi prošli u tom periodu zbog dvije operacije i činjenice da je Boriša bio životno ugružen pričao je Dejan Davidovac. "U tom momentu udarac nije djelovao tako strašno. Odmah poslije utakmice bilo je jasno da nije samo udarac. Katastrofa je to što mu se desilo. I to je odraz veliki ekipa, jer nas je to ujedinilo", počeo je Davidovac razgovor za MONDO.

Napravio je kratku pauzu, pa je nastavio. "Nije bilo spavanja tu noć, pričalo se o davanju krvi, da mu je potrebna krv. U pet-šest ujutru poslata je poruka da treba krv, deset ljudi je odgovorilo odmah, niko nije spavao. Bilo je malo svega. Ujedinilo nas je to, Boriša je krenuo da nam se javlja iz bolnice, sve to nas je podiglo i ujedinilo. Drago mi je zbog njega što je bio dio ekipe, biće dobro i to je najvažnije."

Poslije toga pričao je o Mundobasketu i velikom uspjehu. "Još se nisu slegli utisci sa takmičenja. Trebaće dosta vremena da bi shvatili šta smo uradili. Svjesni smo da je veliki rezultat, trebaće vreme da shvatimo to. Drago mi je da sam bio dio reprezentacije, da smo napravili to što smo napravili. Stvarno smo izgledali kao odlična ekipa."

Za kraj smo ga pitali i kako je izgledalo kada je izašao na Balkon. "Top! Želim vam svima da izađete i da vidite tako nešto, bila je to želja mnogih prije turnira. Igrači su htjeli da urade nešto veliko sa reprezentacijom i da se nađu na tom Balkonu", zaključio je Davidovac.

