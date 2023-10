Partizan se oglasio povodom problema sa duplim ulaznicama!

Košarkaški klub Partizan oglasio se saopštenjem povodom problema sa duplim ulaznicama za pojedine dijelove tribina.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Košarkaši Partizana izgubili su prvu utakmicu u Evroligi koju su igrali pred domaćin navijačima od Barselone rezultatom 92:83 , a na tom meču javio se propust vezan za duple karte. Neki navijači su imali karte za mjesta koja su već bila zauzeta i negodovali su zbog toga. Zbog svega se javio KK Partizan i pojasnio da se krenulo u rešavanje problema.

"Nakon što su na sinoćnoj utakmici uočene nove sistemske greške u izdavanju sezonskih i dnevnih karata, KK Partizan je hitno sazvao sastanak sa tiketing provajderima Efinity i Fancee. Presjekom stanja, utvrđene su greške izazvane nizom objektivnih okolnosti, ali i ljudskim faktorom prilikom manuelnog formiranja nove baze, što je bilo iznuđeno rješenje usljed izostanka predaje starih podataka od strane starog tiketing partnera.

U želji da unaprijedi poslovanje u oblasti tiketinga, osluškujući pritužbe na stari sistem, odnosno želje i potrebe navijača, Klub je ovog ljeta angažovao dva renomirana tiketing provajdera. Ipak, usljed opisanih okolnosti, sistem je u početku rada pokazao određene manjkavosti koje po hitnom zahtjevu kluba moraju biti otklonjene do naredne utakmice na domaćem terenu. Prvi korak u rješavanju problema jeste da svi navijači koji su prijavili problem sa duplim sezonskim ili dnevnim kartama moraju biti kontaktirani od strane tiketing provajdera do četvrtka u 20 časova.

Ukoliko navijači svoj problem sa ulaznicama do sada nisu prijavili, to mogu učiniti odmah putem brojeva telefona 061 318 0361 i 061 318 0360 danas do 20 časova i sutra od 09 do 20 časova. Prije poziva, molimo sve navijače da pripreme lične podatke i podatke o ulaznicama sa kojima imaju problem. KK Partizan apeluje na strpljenje navijača i izvinjava se svima na neprijatnosti u ime Kluba i dvije partnerske kuće koje za potrebe kluba obavljaju prodaju ulaznica. Sa druge strane, KK Partizan od tiketing partnera zahtijeva hitno rješenje nastalog problema. Klub izražava uvjerenje da će svi nedostatci biti otklonjeni do naredne utakmice koju crno-bijeli igraju na domaćem terenu", navedeno je u saopštenju KK Partizan.

Partizan na sljedećoj utakmici koja će biti na programu u četvrtak od 20.15 gostuje Olimpijakosu u četvrtom kolu Evrolige.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!