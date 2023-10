Haos u turskoj reprezentaciji: "Nisam odbio da igram!"

Džedi Osman odgovorio košarkaškom savezu Turske, Turkogluu i Atamanu.

Izvor: MN PRESS

Haos u reprezentaciji Turske se nastavlja. Poslije katastrofalnih rezultata koji je koštao tim plasmana na Olimpijske igre Ergin Ataman ušao je u sukob sa mnogim igračima. Amerikanci Šejn Larkin i Skoti Vilbekin su prvi platili ceh i oduzet im je turski pasoš. Onda je u to sve upleten i Džedi Osman.

Prvi čovjek saveza Hido Turkoglu je u izjavi istakao da "on nije htio da dođe i da igra za nacionalni tim". NBA košarkaš mu nije ostao dužan, već se hitno oglasio i tako zapušio usta svima.

"Cijeli svijet je testiran trenutno sa mnogo važnijim problemima i patnjom, ali želim da pričam o ličnoj situaciji. Veoma sam tužan što je nošenje dresa sa nacionalnim grbom, koji sam oblačio mnogo puta i uvijek bio ponosan, postao tema diskusije. I zbog toga želim da se oglasim sa činjenicama", počeo je Osman u saopštenju.

Onda je dodatno pojasnio situaciju. "Do sada sam odigrao 178 mečeva za reprezentaciju na svim nivoima i uvijek sam se trudio da pružim maksimum. Igram na najvišem nivou košarke u posljednjih 10 godina, od čega šest u NBA ligi. Primijetio sam da je mentalni i fizički zamor počeo da utiče na moje zdravlje. Zato sam 2. juna ove godine, prije objavljivanja spiska, razgovarao sa čelnicima saveza i zamolio da me isključe iz pretkvalifikacionog turnira. Htio sam da se odmorim i oporavim u tom periodu. Predsjednik Turkoglu i drugi članovi bili su prisutni na sastanku i imali su pozitivne reakcije, prihvatili su moj zahtjev i čak su istakli da žele da me zaštite od negativnih komentara."

Na kraju je imao poruku za sve. "Nisam odbio da nosim dres reprezentacije. Za mene je taj dres svetinja. Međutim, neću da dozvolim da me iko blati u javnosti. Želim da svi znaju da ne prihvatam te optužbe i da ću uvijek govoriti istinu", zaključio je Osman.

