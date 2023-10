Šabaz bjesnio na sebe, pa objasnio šta se promijenilo u Zvezdi (VIDEO)

Šabaz Nejpir je poslije utakmice sa Partizanom vrlo kritički govorio o svojoj igri, ali je takođe odvojio vrijeme da uporedi rad sa dvojicom trenera koji su ga do sada trenirali u crveno-bijelom.

Crvena zvezda je poražena od Partizana i u drugom uzastopnom derbiju ove sezone. Crno-bijeli su prvo u dramatičnom meču dobili rivala u Evroligi, a sada su bili bolji i u ABA ligi. Šabaz Nejpir je bio najefikasniji igrač Crvene zvezde na tom meču sa 20 poena, ali je poslije utakmice bio vrlo kritičan kada je njegova igra u pitanju.

Poslije meča su ga novinari pitali i da nakratko prokomentariše razlike između Duška Ivanovića koji je počeo sezonu kao trener Crvene zvezde i Janisa Sferopulosa koji je sada na tom mjestu.

"Najveća razlika je što on (Sferopulos prim. aut) podržava svakog igrača, od prvog do posljednjeg. Vjeruje u nas, Duško je takođe vjerovao u nas, ali sa ovim trenerom je to mnogo verbalnije. Vjeruje u nas i svi su jako bitno. Prvi put kad nas je vidio rekao nam je da su svi u timu važni da bi uspjeli da pobjeđujemo utakmice", rekao je kratko Šabaz Nejpir.

Što se tiče svoje igre bio je mnogo rječitiji. "Individualno sam igrao us*ano za sada, pokušavam da nađem način da pomognem timu, ali moram da shvatim zašto tako loše šutiram. Na kraju ću uspjeti da to shvatim. Mislim da je za mene ovo novi tim i moram da shvatim kada da budem agresivan, a kada da ne budem, da osjetim naš ritam, očigledno. Da naučim nove akcije, da se prilagodim na novog trenera i novi tim. Pokušavam da nađem način da budem najefektivniji za ekipu. Za sada se mučim", iskren je bio Nejpir.