Trener Zvezde o plejmejkerima: "Nema potrebe da pričam o kvalitetama Šabaza i Teodosića"

Željeli su novinari da Janis Sferopulos prokomentariše igru trojice plejmejkera Crvene zvezde u još jednom porazu od Partizana.

Izvor: M.M./ATAIMAGES/MN Press

Crvena zvezda Meridianbet poražena je i u derbiju u ABA ligi u ponedjeljak, nakon poraza u evroligaškom susretu sa Partizanom u četvrtak. Ponovo je bilo problema sa velikim brojem izgubljenih lopti, a plejmejkeri tima sa Malog Kalemegdana su i u odbrani imali mnogo problema. Novinare je na konferenciji za medije poslije duela sa braniocem titule zanimalo kakvo mišljenje o igri trojice plejmejrkera, Miloša Teodosića, Šabaza Nejpira i Jaga dos Santosa, ima njihov trener, Janis Sferopulos.

"Vidite, moram da pričam o Teu koji je kvalitetan, kao i Šabaz", počeo je grčki stručnjak, pa je prebacio folkus na najmlađeg organizatora igre: "Jago je mlađi, ali ima kvalitet. Prvi put mu je da igra na ovom nivou i treba mu vremena da se prilagodi i da pronađe stabilnost. Mora da igra bolje nego danas. Mora da unaprijedi spremnost za ovakve utakmice. Naravno na ovom nivou nisu ga očekivali na prošlom meču, ali naš protivnik je imao iskustvo da ga spriječi u narednom - on mora da nađe rješenje u takvim situacijama. To je iskustvo i on ga sada dobija. Jago ima veliki potencijal tu je da nam pomogne. Bio je jedan od najboljih igrača i MVP Bundeslige prošle godine. Vjerujemo da će mnogo da napreduje ove sezone", objasnio je Grk.

Što se tiče dvojice plejeva za koje se očekuje da budu lideri tima ove sezone, u njih novi trener Zvezde apsolutno vjeruje: "Što se tiče Šabaza i Tea nema potrebe da pričam o njihovim kvalitetima", jasan je bio Sferopulos, mada je i njemu, kao i svima jasno, da će morati da napravi velike, velike promjene u igri tima koja ne izgleda dobro. Uostalom, to dokazuju o porazi od Žalgirisa, Virtusa, Monaka, Partizana, pa opet Patizana...