Samo smo prestali da igramo! Sferopulos o Zvezdinom padu: Moramo to da popravimo!

Trener Crvene zvezde Meridianbet govorio je poslije pobjede nad Podgoričanama u ABA ligi.

Izvor: YouTube/ KK Crvena zvezda Meridianbet

Crvena zvezda Meridianbet pobijedila je Budućnost u derbiju ABA lige nakon što je prošla kroz uspone i padove u Štark areni. U momentima dobre igre, crveno-bijeli su "rešetali" trojkama protivnika, Majk Tobi, Nemanja Nedović i Miloš Teodosić su radili prave stvari u napadu, ali bilo je i perioda kada napad nije "radio". Tako je u trećoj četvrtini Budućnost za manje od 10 minuta istopila najveće Zvezdino vođstvo od 17 poena i prišla na tri poena zaostatka. Trener crveno-bijelih Janis Sferopulos govorio je na konferenciji za novinare o tom padu.

"Čestitam igračima na pobjedi, u situaciji smo da gradimo igru, ali dok to radimo moramo da pobjeđujemo i to je najvažnije. Hoću da kažem da moramo ipak da igramo bolje i da budemo konstantniji. Večeras smo imali jednu od svojih najboljih napadačkih mečeva, ubacili smo 95 poena, dijelili smo loptu, ako pogledate i procente imamo 71 odsto pogodaka za dva, 50 odsto za tri, 23 asistencije, ali defanzivom nismo srećni. Potrebno je da popravimo svoju odbranu, dozvoljavamo neke lake poene, koji nam nanose štetu i moramo da budemo bolji u tom segmentu", rekao je on.

Kada je Budućnost pribila Zvezdu uz zid, Miloš Teodosić reagovao je trojkom za "plus 6", a isto je u završnici uradio i Nemanja Nedović, trojkom za nedostižnih sedam razlike u korist srpskog tima na 1:26 minuta do kraja. "Kada smo poveli 17 razlike, prestali smo da igramo dobru košarku i prestali smo da radimo šta smo do tada radili. Imali smo tri potpuno otvorena šuta, promašili smo i dopustili smo protivniku da se vrati. Moramo da nađemo način kako da igramo bolje u trenucima u kojima nismo dobri u napadu, kada promašujemo napade ili otvorene šuteve. Moramo da nastavimo da se borimo u odbrani. Moramo to da popravimo. Naravno, srećni smo zbog pobjede, ali znamo da možemo da igramo mnogo bolje"

Sferopulos je govorio o dobroj igri Majka Tobija. "Srećan sam zbog Majka, znamo da ima talenat, visok je, može da igra dobru odbranu, da zaštiti reket, uhvati skok. Danas je bio njegov najbolji meč od kada sam postao trener Zvezde. Očekujem od njega isti trud i ubuduće. Možda neće uvijek postići 23 poena, što nije lako bilo kome igraču, ne samo njemu, ali hoćemo da bude aktivan sve vrijeme. To znači 'tim'. Da jedan igrač može da odigra dobro, sljedeći put će neko drugi. Kao što sam već rekao, svi igrači su važni i očekujem da svi daju maksimum kad god su na terenu".

Grk je komentarisao i nastup Šabaza Nejpijera. "Mislim da je veoma pozitivno kako je Šabaz pristupio utakmici večeras i srećan sam zbog toga pomaže uvijek timu svojim nastupom, ne samo poenterskim, već i igrom za druge. Vjerujem da će napredovati iz dana u dan i da će igrati sve bolje, jer je on igrač koji može da podigne cijeli tim. Očekujem da će naći ritam mečeva, samopouzdanje..."

Crvena zvezda naredni meč će igrati u petak na gostovanju Barseloni u 8. kolu Evrolige.