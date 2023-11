Kriza nije gotova - ogroman je pritisak na Crvenoj zvezdi: U "Arenu" stiže najbolji tim ABA sa paklenim duom Amera!

Crvena zvezda je pobijedila Bajern i nakon serije loših rezultata obradovala svoje navijače, ali sada dolazi još jedan meč koji mora da se dobije!

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Uroš Arsić/MN Press

Mnogo ljepše izgledaju stvari u Crvenoj zvezdi nego prije nekoliko dana. Nakon četiri uzastopna poraza u Evroligi i dva poraza od Partizana u vječitim derbijima pritisak je bio ogroman da se dobije Bajern na domaćem terenu i to se uspjeli. Ipak, sada pritisak neće biti ništa manji.

Od 19 časova u "Beogradsku arenu" dolazi najbolji tim ABA lige u ovoj sezoni Budućnost. Nakon pet kola crnogorski tim je jedini neporažen i sada želi da u prvom sudaru sa timovima sa najvećim ambicijama dokaže da nije sve bilo do dobrog rasporeda na početku sezone.

Crveno-bijeli se nadaju pobjedi koja bi ih digla na čelo tabele, ali i povratku povrijeđenih Branka Lazića i Nemanje Nedovića pred nove izazove u Evroligi.

BUDUĆNOST POGODILA - STRANCI DOMINIRAJU!

Izvor: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Već u prvom kolu kada su Podgoričani razbili Zadar 103:73 najavili su da bi ovo mogla biti dobra sezona za njih. Zatim su gostovali Mornaru i u crnogorskom derbiju su vrlo lako došli do pobjede 87:61, a onda je Krka pala u Morači 82:69.

Ipak nakon impresivna prva tri kola sljedeće dvije pobjede došle su dosta teže pošto je prvo dobijena Cibona teže nego što se očekivalo 93:85, a onda je Nikola Topić propustio da šutem u posljednjim sekundama donese pobjedu Megi i ostalo je 73:71 za Budućnost.

Do sada su ove sezone tim iz "Morače" predvodili stranci pa je tako najefikasniji bek Mekinli Rajt sa 14,8 poena po meču sa čak 46 odsto šuta za tri. Uz sve to on hvata 5,4 skokova po utakmici, dok njegov sunarodnjik Kolbi Ros postiže 10,2 poena po utakmici i skoro je nepogrešiv u putu za dva gdje ima 80 odsto uspešnosti. Francuski krilni centar Jan Makundu sa 11,2 poena i 6,2 skokova po meču je takođe okosnica ovog tima koji će biti na prvom ozbiljnom ispitu ove sezone u "Areni"

A ZVEZDA?

Izvor: MN PRESS

Miloš Teodosić je pogurao crveno-bijele do pobede nad Bajernom u Evroligi i vratio ih sa dna tabele ka mjestima koje vode u plejof. U ABA ligi je sve izgledalo odlično, čak je Cedvita Olimpija razbijena na domaćem terenu, a Partizan je kiksnuo protiv Mege, ali je onda uslijedio poraz od najvećeg rivala i to dvocifrenom razlikom.

Sada više nema mjesta porazima. Svi znamo koliko znači prednost domaćeg terena u ABA ligi i tim Janisa Sferopulosa nema luksuz da ovaj meč izgubi. Za razliku od nekih drugih protivnika u ABA ligi Budućnost je rival koji itekako može da se ravnopravno suprotstavi crveno-bijelima i biće ovo veliki ispit za domaću ekipu.

U "Areni" će od 19 časova ogroman pritisak biti na košarkašima Crvene zvezde. Ovo je još jedan meč koji ne smije da se izgubi, a ako ovdje dođe pobjeda duel sa Barselonom u gostima će se dočekati mnogo, mnogo rasterećenije.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!