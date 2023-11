"Trebalo je da budemo pametniji": Treneru Igokee neshvatljiva reakcija tima u posljednjim trenucima meča (VIDEO)

Igokea m:tel poražena je od FMP-a u Laktašima u nevjerovatnoj završnici, u kojoj su gosti u posljednjoj sekundi stigli do trijumfa.

Dramatičan meč Igokee m:tel i FMP-a okončan je polaganjem Bojana Subotića uz zvuk sirene.

Aleksandrovčani su poraženi 73:74, iako su na manje od pet sekundi prije kraja imali poen prednosti. "Panteri" su napravili faul, Edin Atić bio je polovičan sa linije penala, što je otvorilo kontru gostima, iz koje su poentirali i stigli do velikog trijumfa u Laktašima.

Razočaran je nakon meča bio Vlada Jovanović, trener "igosa", koji je istakao da je njegova ekipa morala da bude pametnija u trenucima kada je padala odluka o pobjedniku.

"Čestitam ekipi FMP-a na pobjedi. Bilo je neizvjesno i uzbudljivo do samog kraja. Ta jedna lopta je odlučila utakmicu. Mislim da smo mi kao jedna od iskusnijih ekipa trebalo da budemo puno pametniji. Da iskontrolišemo faul. Da shvatimo da je to velika odgovornost kako napraviti faul, i na kraju da se odbranimo za četiri sekunde i preko cijelog terena primimo koš. To je direktni uzrok poraza i mislim da mi nismo bili onakvi kakvi možemo da budemo, onakvi kakvi treba da budemo", rekao je Jovanović.

Uprkos svim problemima, Igokea m:tel bila je na pragu trijumfa protiv Beograđana, ali nije izdržala do kraja.

"Uz sve neke objektivne probleme koje smo imali, mislim da je ovu utakmicu trebalo da pobijedimo. Ali to je košarka, moramo da dignemo glavu i vjerujemo da će nam da se vrati ovako nešto u toku sezone. Još jednom čestitke FMP-u i srećno im u nastavku sezone", dodao je trener Igokee m:tel.

Nakon šest odigranih kola u ABA ligi, Aleksandrovčani imaju učinak od četiri pobjede i dva poraza, a u narednom kolu gostovaće regionalnom šampionu Partizanu (nedjelja 21 čas).







