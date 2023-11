Ogroman problem za Jokića i Denvera: Opet su bez najboljeg beka, možda i do kraja godine

Problemi se ređaju za ekipu Denver Nagetsa kada su povrede u pitanju.

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Bez Džamala Mareja je uspjela ekipa Denvera da savlada Golden Stejt uz sjajnu igru Nikole Jokića. Dobro je Mareja zamijenio veteran Redži Džekson sa 23 poena, 5 skokova i 4 asistencije, a moraće iskusni plej da odigra još mnogo ovakvih utakmica ako Nagetsi hoće da ostanu u vrhu.

Razlog za to je što Mareja neće biti tokom cijelog novembra, a možda i do Nove godine. Kanađanin koji je kroz karijeru imao mnogo problema sa povredama sada se opet muči i to sa zadnjom ložom.

Mogao bi da zaigra i ranije, ali kako navode iz redova aktuelnih NBA šampiona ne žele ništa da rizikuju sa njim. Vidjeli smo kako su ga sačuvali prošle sezone, lagano uvodili u tim i na kraju je kada je bilo najpotrebnije bio na vrhuncu forme.

Osim Džeksona tu su Džejlen Piket i Kolin Gilespi kao opcije na plejmejkeru, a takože Kristijan Braun i Kentevijus Koldvel-Poup mogu da pomognu sa prevođenjem lopte.