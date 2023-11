Trener Igokee nakon slavlja protiv crno-bijelih: Jedna stvar je veća od ove pobjede

Poruka Vladimira Jovanovića poslije trijumfa njegovog tima protiv crno-bijelih u Štark areni.

Igokea je pobijedila Partizan u Štark areni, košem Stefana Mudija dvije sekunde prije kraja, čime je nanijela crno-bijelima drugi poraz na Jadranu ove sezone. Poslije meča, trener crno-bijelih Željko Obradović govorio je o nastupu svojih igrača, a trener "igosa" priznao je da je osjećao da će na kraju posljednja lopta ući.

"Čestitam mojoj ekipi na važnoj pobjedi, imali smo lošu utakmicu u prošlom kolu, napravili smo dobru reakciju i u dobrom dijelu utakmice bili smo pravi. Čak i na kraju, u četvrtoj četvrtini, kad je protivnik stizao prednost i napadao nas u leđa znali smo šta hoćemo i da će jedna lopta da odluči i da bude na našoj strani. I na kraju smo zasluženo pobijedili", rekao je mladi srpski stručnjak.

Jovanovićev tim je u Štark areni ostvario peti trijumf ove sezone i izjednačio se sa Partizanom, koji sada ima isti učinak. Šok-poraz od FMP-a u prošlom kolu ipak nije pokolebao "igose". To su dokazali i ovim Mudijevim košem:

"Jedno je veće od pobjede"

"Mislim da smo dobar tim i više me raduje od pobjede to da smo bili tim od početka do kraja, i kada je bilo dobro i kada je Partizan pravio serije, ostali smo zajedno, vjerovali smo, podržavali smo se međusobno i to mi je najveća pobjeda", dodao je Jovanović.

Igokea će u sljedećem kolu igrati još jedan derbi, protiv Budućnosti kod kuće i tu će imati još jednu šansu da skine skalp favorita i da ostane u vrhu tabele.

