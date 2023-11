As Real Madrida ne dolazi u Beograd zbog teže povrede! Neće igrati protiv "vječitih"

Idealno je započeo novu sezonu, međutim povreda će ga duže vrijeme ostaviti van terena.

Izvor: Profimedia

Jedan od najboljih igrača Real Madrida Geršon Jabusele doživio je strašnu povredu, potvrđeno je u petak. Reprezentativac Francuske je djelimično pokidao ligamente lijevog kolena i čeka ga pauza, ali još nije poznato koliko duga, posebno jer se čekaju još neki rezultati koji će potvrditi stepen povrede.

To je ozbiljan udarac za Real Madrid pošto aktuelni šampion Evrope igra maestralno, vezao je 19 pobjeda zaredom, međutim kao i prošle godine - ponovo su počele da ih muče povrede. Ono što posebno buni u slučaju Jabuselea je što nije do kraja jasno ni kako se povrijedio, ali se samo zna da je bilo protiv Monaka. Nikome nije jasno kada je došlo do kontakta, ali se Jabusele hvatao za koljeno u više navrata i zato je tražio od svog trenera Ćusa Matea da ga ne ubacuje u igru u nastavku meča.

Košarkaš koga su navijači Partizana zapamtili po ružnom, kada je započeo sukob sa Danteom Egzumom u drugoj utakmici četvrtfinala Evrolige, sjajno je otvorio sezonu i prosječno bilježi 10,3 poena i pet skokova. Vidjećemo kako će ga Real Madrid zamijeniti, ali malo je vjerovatno da će igrati ove godine - što znači da će "preskočiti" Crvenu zvezdu i Partizan.

Prvo slijedi meč sa Crvenom zvezdom 19. decembra u Areni, a potom će 21. decembra u "duplom kolu" Evrolige dočekati Partizan. Interesantno je da će i prije toga Real dolaziti u Beograd, već za 10 dana kada će igrati protiv Makabija.