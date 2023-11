Najbolji igrač ABA lige otkrio: Željko Obradović me zvao u Partizan!

Luka Božić je potvrdio da su postojali kontakti sa Partizanom, ali da do dogovora nije došlo.

Hrvatski košarkaš Luka Božić (27, 200 cm) drugu sezonu zaredom dominira u ABA ligi. U osmom kolu regionalnog takmičenja ispisao je istoriju postavši tek treći košarkaš koji je uspio da upiše tripl-dabl učinak, a to je bilo dovoljno za pobjedu njegovog Zadra nad Splitom (82:75). Da stvar bude neverovatnija, Božić je igrao svih 40 minuta i susret je završio sa 28 poena, 14 skokova i 10 asistencija, tako da se pridružio Džesteru Mejsonu i Feliksu Kojadinoviću koji su do tripl-dabla u ABA ligi stigli sada već davne 2009/10.

Uz indeks 47, Božić je četvrti put ove sezone postao MVP kola, pa je tako na putu i da drugu sezonu bude i najkorisniji igrač cijele sezone. Ono što se svi pitaju je - zašto nije u nekom jačem timu? Prije svega, najviše se povezivao sa Partizanom, a sada je Luka otkrio i šta je istina u tom slučaju.

"Istina je da je bilo kontakta sa Partizanom", rekao je Božić za "Mozzart Sport" i dodao: "Razgovarao sam sa trenerom Željkom Obradovićem, zvao me je na telefon. Bili smo nekako i blizu dogovora, ne bih da iznosim detalje... Bio sam blizu, nije se dogodilo i to je to. Bog najbolje zna zašto se nije dogodilo".

Nije poznato da li je od tada bilo novih kontakata, ali se zna da Partizan ne traži igrača na mjestu "trojke", nego više plejmejkera koji bi mogao da pomogne u organizaciji igre.