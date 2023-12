Medžik Džonson već 32 godine ima HIV virus: Htio sam da se ubijem, kad sam saznao...

Ispovijest Medžika Džonsona koji je više od tri decenije zaražen virusom HIV-a.

Izvor: Profimedia/AFP/Tiziana Sorge

Od 1988. godine, svakog 1. decembra obilježava se Svjetski dan borbe protiv HIV-a, na koji vrijedi podsjetiti zbog svih tabua i predrasuda koje prate osobe koje su zaražene ovim virusom. Bez ikakve dileme, najpoznatija osoba koja je zaražena virusom HIV-a je legendarni američki košarkaš Medžik Džonson koji važi za jednog od najboljih plejmejkera svih vremena, a koji je na konferenciji za medije 1991. godine otkrio sve o svom stanju.

Više od tri decenije Medžik Džonson živi sa virusom HIV-a, što je malo ko mogao da pomisli u tom trenutku, posebno jer je po saznanju da je zaražen saopštio da završava karijeru. "Imam HIV virus i moraću da se povučem iz Lejkersa", kazao je tada Džonson, prije svega jer je to vrijeme (nažalost i danas) vladalo mnogo predrasuda oko HIV virusu, međutim učinio je sve što je mogao da bi se saznala istina, posebno oko jednog pitanja. Prije više od tri decenije, kada je Medžik Džonson saopštio da je zaražen, sida je važi za "gej bolest", onu za koju heteroseksualci nisu morali da brinu, a upravo je slavni košarkaš bio jedan od onih koji su razbili predrasude da to nije istina.

"Da sam bise**ualac ili gej, ja bih to priznao, ali ja to nisam. Ljudi koji igraju sa mnom ili protiv mene to znaju. Svi se družimo. Ne može Medžik da bude gej ili bise**ualac, to je tako, to svi znaju", ispričao je otvoreno petostruki osvajač šampionskog prstena sa Lejkersima u jednom intervjuu iz devedesetih, podsjetivši da je "živio holivudski život" i da je spavao sa velikim brojem žena, pritom nije mario za bilo šta sem da ispuni njihove i sopstvene fantazije.

Medžik Džonson Izvor: youtube/CNN

"Da, imao sam odnose u liftu... Žene imaju razne fantazije i to želiš da ostvariš sa njima. Imao sam odnose u kancelariji dok su ljudi oko vas u susjednoj prostoriji. Znate taj pogled na ženi... Ja kažem 'ne ovdje', ona kaže 'ovdje', a nije imala gaćice. To je prvi put da sam gledao okolo šta se dešava umjesto u ženu s kojom vodim ljubav, preznojao sam se i samo gledao da li će neko otvoriti vrata", nasmijao se Medžik Džonson i dodao: "Ja sam imao fantaziju da budem odjednom sa šest žena. To je bila i moja i njena fantazija. To je bio moj život. Zabavljao sam se, da li sam ostvario svoje fantazije - jesam, ali platiš to na kraju".

Izvor: Profimedia/BURT HARRIS/P

Nažalost, Džonson je proživljavao i teške trenutke kada je saznao da je zaražen virusom HIV-a, tako da je u jednom intervjuu čak ispričao da je razmišljao o samoubistvu: "Ako mi se nešto desi, nastavi da brineš o mojoj porodici. Pretpostavljam da moram da prestanem sa košarkom? Ne znam da li želim da živim tako, možda bih jednostavno završio sve, možda samo da...", pričao je Džonson agentu Lonu Rozenu, koji ga je prekinuo prije nego što je najavio samoubistvo.

"Mislio sam da se suočavam sa smrću. Nisam mogao da spavam. Stalno sam razmišljao da li su stvari koje radim posljednje u mom životu", kazao je tada Džonson, a samo četiri godine kasnije vratio se na parket i odigrao nekoliko mečeva za Lejkerse, dok je i dan-danas dobrog zdravlja.

Inače, slavni košarkaš često jletuje u Grčkoj i Hrvatskoj, gdje je bio i ove godine...