Srbija je najveća zemlja košarke na svijetu! Turski i grčki trener Efesa i Crvene zvezde složni!

Treneri Efesa i Crvene zvezde Turčin Erdem Džan i Grk Janis Sferopulos su složni, nigdje se košarka ne voli kao u Srbiji.

Izvor: YouTube/screenshot/KK Crvena zvezda Meridianbet

Crvena zvezda je na domaćem terenu bila bolja od Efesa 97:83, a na kraju tog meča javnosti su se obratili treneri Erdem Džan i Janis Sferopulos. U toku konferencije za medije turski trener je zaustavio postavljanje pitanja, kako bi saopštio koliko se divi košarkaškoj atmosferi u Srbiji.

On je naglasio da nikada ranije nije vidio toliko novinara na jednoj konferenciji za medije i dodao je da je to dokaz izuzetno izražene košarkaške kulture u Srbiji.

"Samo prije nego što neko postavi pitanje, molim Vas da prevedete. Ja bih zaista želio da se zahvalim jer prvi put vidim da su poslije meča svi novinari ovdje na pres konferenciji. To pokazuje košarkašku kulturu u državi. Zaista cijenim to što ste svi došli, što pričate i mislite o košarci. To pokazuje koliko je kvalitetna košarkaška kultura ovdje", rekao je trener Anadolu Efesa, inače nekoliko godina u svojoj karijeri pomoćnik Željka Obradovića u Fenerbahčeu.

Potrajao je njegov razgovor sa novinarima što je primijetio i Janis Sferopulos koji je na konferenciju ušao sa širokim osmijehom na licu i odmah se našalio: "Ubili ste trenera Džana na pres konferenciji, postavili ste mu 100 pitanja... Zar ne?"

Kada m je saopšteno da je Erdem Džan zapravo bio oduševljen interesovanjem srpskih novinara za košarku i za njegovo mišljenje, ostalo je Grku na klupi Crvene zvezde samo da se složi sa tim. "Rekao je da mu se sviđa? Naravno, naravno. Sad on razumije, Srbija je najbolja košarkaška zemlja na svijetu. Ne sada, nego već godinama", istakao je on.