Tokom sezone 2010/11 Igoeku je vodio Dragan Bajić, a za nju igrali Milan Dozet, Brajan Čejs i Milijan Bocka.

Izvor: youtube/printscreen/ Jao Mile podcast

Nekadašnji košarkaš Igokee Milijan Bocka, iskusni plejmejker koji je igrao za preko 20 timova u profesionalnoj karijeri, novi je gost podkasta nekadašnjeg centra Mileta Ilića. Gostujući u "Jao Mile" podkastu, Milijan se prisjetio situacije od prije desetak godina, kada mu je trener u Laktašima bio Dragan Bajić, a saigrač Milan Dozet.

Pored njih dvojice, u glavnoj ulozi našao se i američki košarkaš Brajan Čejs, koji je bio žrtva Dozetove šale. Trebalo je da Milan Dozet premosti jezičku barijeru koju je Bajić imao sa strancima, ali... Zbog toga što je pogrešno prevodio riječi trenera, Čejs je ostao šokiran. Naravno, sve ovo bio je dio Dozetovog plana i klasično poigravanje sa novajlijom u klubu.

"Pošto znaš da Bajić ne zna riječ engleskog, okupljanje neko, Dozet prevodi sa engleskog. I Bajić priča, kaže Čejsu 'Slušaj brate,...'. Poželi mu dobrodošlicu i sad Dozet prevodi to. On kreće, znaš, 'Mi bismo željeli...', a Dozet prevodi Čejsu 'Slušaj, rekao je trener da bi volio da te gleda dok se tuširaš, kad si go, ovo, ono...'. I ovaj kao 'What?', njima je to katastrofa. 'On je vidio tvoje obline, voleo bi da te gleda dok se tuširaš', a niko ne smije da se smije, brate! Znači, kreće da mu prevodi stvari, trenutak neprijatnosti, vide svi šta se dešava i kreće smijanje. Zamisli ti njega šta on njemu prevodi? Nikada, nijednog trenutka nisam pomislio da je nešto bilo zlonamjerno. To je toliko bilo prirodno urađeno i toliko iz ljubavi prema nekim stvarima. Taj čovjek se toliko žrtvovao te godine. Ali jednostavno si bio...", rekao je nekadašnji plejmejker Igokee.

Vidi opis Hit priča iz svlačionice Igokee: Hoće trener da te gleda golog, dok se kupaš Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

O tome kakav je Milan Dozet utisak ostavio utisak na njega govori Milijan i u nastavku gostovanja.

Priča iskusni plejmejker da nije bio siguran čak ni da je pozvan u emisiju, jer je kontakt išao preko bivšeg igrača Zvezde i Partizana. "Ja znam da je on, na primjer, dobar sa tobom, ja dolazim i reko 'Je*te život, šta ako me je navukao da dođem, a nije emisija?'. Nisam bio u Beogradu dugo. Znam da je sposoban za to. Zvao sam ga prije toga, pitao sam ga i rekao mi je da ne može da ide, ali će ići kad bude završio neke svoje obaveze, ide u bilo koju emisiju sa mnom. Ja kažem 'Je*ote, šta ako me je navukao da dođem u jedan sat u Beograd?' Ja dolazim, to uopšte nije tu, brate? Znaš da sam Marka Dimitrijevića pitao kako ti je, sve izokola, ne smijem ni da ga pitam da ne dam Marku ideju, prenijeće Dozetu i stvarno će mi to uraditi. Ja sam Marka pitao kako je, gdje je, da znam da li je to to, razumiješ? Ne vjerujem mu, brate, ništa! Ja poslije toga? Mene ništa ne može da iznervira. Vjeruj mi, ne može da me iznenadi. Poslije te sezone ništa ne može da me iznervira, ja sam toliko navučen na te neke stvari, da je to... Zato sam šetao i kontam 'Je*ote život, šta ako me stvarno...' Sramota, brate. Ono, doći ću. Pošto, generalno, ja sam specifičan, i sam vidiš i po izgledu i po svemu. Znaš li ko je Novak Popović? Dok sam bio u Igokei, oni su svi imali malu djecu, mene stvarno mala djeca vole. I taj Novak Popović kaže 'Pa naravno da te vole kad vide da su svi ljudi isti. Vide u tebi nindža kornjaču', a ja različit", ispričao je Milijan Bocka.