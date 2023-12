Igokea m:tel dočekuje Mornar - trener Vladimir Jovanović oprezan: Ne bježimo od uloge favorita, ali to je samo na papiru

Iako Igokea m:tel zauzima drugo mjesto u ABA ligi, a Mornar posljednje, svjesni su u Laktašima da neće biti lako doći do novog slavlja na Jadranu.

Samo Crvena zvezda ostvarila je bolji učinak od Igokee m:tel u dosadašnjih devet kola ABA liga, a tim Vladimira Jovanovića proj pobjeda pokušaće dodatno da uveća u duelu sa Mornarom.

Ekipu iz Bara Aleksandrovčani će ugostiti u Laktašima u subotu od 17 časova i biće to dobra prilika da se dođe do osmog slavlja na Jadranu. Ipak, uprkos činjenici da su Bara zakucani za dno tabele, sa samo jednim trijumfom u sezoni, svjestan je Jovanović da će njegova ekipa ulogu favorita morati da opravda na terenu.

Neće to biti lako, s obzirom da je u prethodnim danima u Mornar stiglo nekoliko novih igrača. Crnogorski tim značajno je ojačan sa željom da pobjegne sa začelja tabele.

"U goste nam dolazi Mornar, ekipa koja sigurno nije zadovoljna dosadašnjim igrama i rezultatima i oni su poslije toga reagovali, što se vidi, doveli su mnogo novih igrača, praktično to je sada jedan novi tim u odnosu na onaj iz prethodnih nedjelja. Napadački su jako potentni i sigurno da imaju kvalitet da naprave problem svakoj ekipi. Mi ne bježimo od uloge favorite, ali to apsolutno ništa ne znači, to je nešto što piše na papiru. Moramo da igramo na visini svojih energetskih i svih drugih mogućnosti da bismo došli u situaciju da opravdamo tu ulogu", istakao je Jovanović.

I Mihailo Bošković ističe da će meč biti težak i neizvjestan, te poziva na oprez.

"Oni su ekipa koja je značajno promijenila tim ovih dana, doveli su par novih igrača, jer nisu bili zadovoljni dosadašnjim tokom sezone. Vjerujem da će protiv nas biti veoma motivisani da se vrate na pobjednički kolosijek. Mi se spremamo, znamo da će to biti teška utakmica za nas, a kao i za svakoj utakmicu nadamo se pobjedi", poručio je Bošković.

Igokea m:tel prošle godine doživjela je domaći poraz od Barana (83:91), ali im se revanširala u narednom meču, kada je u Crnoj Gori slavila 86:74.







