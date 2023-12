Čudo s rasponom od 240 cm! Ispisana istorija NBA lige, ovakvu partiju još nismo vidjeli! (VIDEO)

Viktor Vembanjama i Entoni Dejvis za košarkaške sladokusce.

Izvor: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Prvi pik sa ovogodišnjeg NBA drafta Viktor Vembanjama nastavlja da pruža sjajne partije u dresu San Antonija i prethodne noći je uspio nešto što niko nije do sada. Za 32 minuta na terenu, Vembanjama je postigao 30 poena (uz četiri pogođene trojke), a imao je još i 13 skokova i šest blokada. Kako kažu statističari, ovakve brojke niko nije još imao u NBA ligi!

Ipak, to na kraju nije bilo dovoljno da Spursi dođu do pobjede protiv Lejkersa (119:122), a čak im naruku nije išlo ni to što Lebron Džejms nije igrao zbog manje povrede. Dovoljan je bio Entoni Dejvis koji je vodio velike bitke sa Vembanjamom i na kraju meč završio sa 37 poena (13/23), deset skokova i četiri ukradene lopte, međutim poslije meča nahvalio je svog mladog kolegu i najavio da je pred njim budućnost: "Vembanjama je jedan od Onih", naglasio je Dejvis.

Vembanjama, koji je inače visok 225 centimetara i ima raspon ruku 240 - i uz to sjajno barata loptom i šutira trojke, ove sezone u prosjeku postiže 19,3 poena, dok bilježi i 10,7 skokova, 2,5 asistencije i tri blokade po meču. Ali, treba podsjetiti uvijek da mu je ovo tek prva sezona u ozbiljnoj konkurenciji.

Pogledajte i kako je Vembi igrao prethodne večeri i zašto ga toliko navijača (i igrača) "kuje" u zvijezde: