Željka na konferenciji pitali samo o otkazu: Obradović dobio jedno pitanje o Partizanu

Željko Obradović održao je konferenciju za medije poslije pobjede protiv Žalgirisa.

Partizan je pobijedio Žalgiris, upisao četvrtu uzastopnu evroligašku pobjedu, petu u šest mečeva. Umjesto priče o trijumfu i onome što je viđeno na terenu litvanske novinare poslije meča više je zanimala jedna druga tema. Otkaz za Dimitrisa Itidisa i dolazak Šarunasa Jasikevičijusa na klupu Fenerbahčea.

Na konferenciji je bilo samo jedno pitanje o meču i to poslije izlaganja trofejnog stručnjaka.

"Došli smo ovdje sa mnogo problema, poslednji trening u Beogradu bio je i sa našim juniorom Drezgićem koji je došao ovdje da nam pomogne. Znam i da je Žalgiris imao problem sa nekim povredama, naš medicinski staf je odradio odličan posao, doveli smo igrače ovdje i pomogli su timu da pobijedi. Nismo imali trojicu igrača. Tokom sezone ima mnogo problema, nije lako ni za koga. Ipak, vjerujem da smo odigrali dobar meč, da smo dobili tim koji je igrao odličnu košarku. Imam veliko poštovanje prema njima i načinu igre i treneru. Imaju jasne ideje u napadu i odbrani. Očigledno je bilo poslije prvog poluvremena da zadržimo koncentraciju i da će oni pokazati reakciju. Mi smo na to imali dobru reakciju, napravili seriju 8:0 i kontrolisali meč do kraja. Važna pobjeda u lijepoj atmosferi i siguran sam da igrači uživaju da igraju u takvom ambijentu. Želim im sve najbolje", rekao je Obradović prije prvih pitanja.

Jedno jedino pitanje o meču bilo je o tome da je Panter igrao 35 minuta i da nije ima odmor u prve tri dionice i da je Doužer prvu pauzu dobio u 25. minutu utakmice. "U pravu ste, razgovarao sam sa njima i rekao sam im da će odmarati u drugom poluvremenu. Prvo Pi Džej, pa sam onda Kevinu rekao da ću mu dati odmor poslije dva minuta. Odigrali su perfektan meč. Pričamo o igračima sa sjajnim karakterom i to su pokazali na terenu."

Onda su krenula pitanja o Šarasu i Feneru.

"Nema reakcije, tek su se pojavile vijesti. Pričao sam sa Itudisom, znate za našu povezanost. Mi smo kolege, žao mi je zbog takve situacije. Pričaću sa Šarasom takođe, mi smo prijatelji međusobno, znate i moj odnos sa Jasikevičijusom. Neko ode, neko dobije šansu, srećno mu bilo. Žao mi je za Dimitrisa, nadam se da će to vrijeme iskoristiti da se odmori i da uživa u životu."

Stigao je na kratko i da se našali.

"Naš život, ako me pitate iskreno - ne postoji. Ovo su utakmice, treninzi, putovanja. Evroliga je teška. Vraćamo se u Beograd i sutra u podne imamo trening. Malo ćemo pričati, pokazati video, onda igramo protiv Budućnosti u subotu, svaki meč je važan. Zbog ovog primjera sam rekao da se nadam da će Itudis uživati u životu malo."

Bio je to peti otkaz u Evroligi, pa je novinar konstatovao da klubovi nemaju strpljenja za trenere (Duško Ivanović, Ti Džej Parker, Serđo Skariolo, Đoan Penaroja i Dimitris Itudis) .

"Ne znam, nisam osoba koja kritikuje, ljudi donose odluke. Mi smo napravili sindikat trenera zbog zaštite trenera, nadam se da ćemo to uraditi. To je život trenera. Ljudi koji odlučuju, odlučuju, to nije pitanje za mene. Svako od nas pokušava da pruži 100 odsto i ponekad to nije dovoljno. Tako je kako je. Ponavljam, ja nisam osoba koja o tome treba da priča. Imam svoj klub, svoje ljude i mogu da pričam o tome i o Partizanu", zaključio je Obradović.