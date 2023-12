Centar Reala progovorio o tuči sa igračima Partizana: "Pobijedili bismo i bez toga, znamo kako"

Vensan Poarije je istakao da vjeruje da bi njegov tim savladao Partizan u polufinalnoj seriji Evrolige čak i u slučaju da nije bilo grubosti i divljaštva Geršona Jabuselea i Rudija Fernandeza.

Izvor: MN PRESS

Partizan je prošle sezone bio na korak od Fajnal fora Evrolige, ali je na kraju poslije vođstva 2:0 u seriji protiv Real Madrida izgubio sa 3:2. Prelomni momenat je bila tuča u kojoj su učestvovali Rudi Fernandez i Geršon Jabusele kada su isprovocirali Kevina Pantera, a Vensan Poarije vjeruje da bi i bez toga "kraljevski klub" pobijedio.

Gubio je i u trećem meču Real pre tog incidenta, ali iskusni francuski visoki igrač vjeruje da bi ekipa Ćusa Matea uspjela da osvoji Evroligu čak i da nije bilo haosa na terenu.

"Ja uvijek vjerujem u moj tim, tako da bih rekao da bismo i bez faula i svega što se desilo mogli da pobijedimo. Mislim da bismo znali kako da se nosimo sa situacijom. Mi smo Real Madrid i vjerujemo da uvijek možemo da pobijedimo, čak i kada gubimo sa 2:0 u seriji. Mislim da bi se isto desilo u svakom slučaju", rekao je Poarije.

Nakon tog trijumfa Real je počeo da igra samo još bolje pa je tako u ovoj sezoni na skoru od 12 pobjeda i samo jednog poraza. Pritom igraju jako, jako lijepu košarku.

"Vjerujem da ako postoji tim koji svi hoće da pobijede, to je Real Madrid. Hoćemo da pokažemo svima da možemo da budemo prvi i da osvojimo trofej. Duga je sezona, izgubili smo neke utakmice, tako da nismo nepobjedivi. Ali zaista igramo na visokom nivou i moramo to da produžimo što više. Imaćemo teških momenata tokom sezone, ali spremni smo na to i zato radimo svakog dana", zaključio je on.