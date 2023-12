Partizan i Zvezda gazili u Evroligi - zato Srbija sanja dva tima u doigravanju!

Partizan i Crvena zvezda su sada skočili na tabeli Evrolige! Jedni su tamo gdje žele da budu, drugi su na dvije pobjede od doigravanja!

Izvor: M.M./ATAIMAGES

Partizan i Crvena zvezda su proslavili pobjede u Evroligi u 14. kolu! Crno-bijeli su putovali u Litvaniju i tamo su dobili Žalgiris 93:85, dok su crveno-bijeli sa 85:71 bili bolji od Albe. Sa duplom pobjedom za Srbiju pogled na tabelu Evrolige je lepši!

Naravno na samom vrhu je Real Madrida koji ima 12 pobeda i jedan poraz i već sada je Real praktično siguran u Top 6, a u Top 6 je upravo ušao Partizan! Ispred crno-bijelih su Barselona sa 10-3, Virtus sa 9-4 i Monako i Baskonija sa 8-5, a crno-bijeli su sada šesti! Drže poziciju koja vodi direktno u plej-of i pred duplo kolo koje će odigrati u Španiji naredne nedjelje su stigli tamo gdje je od početka sezone ambicija da budu.

To šesto mjesto crno-bijeli dele sa Makabijem koji je nakon pobjede nad Efesom stigao takođe do 8-6. To mjesto jure Olimpijakos i Valensija koji su na 7-6, a Efes je poslije poraza od "Ponosa Izraela" udaljen sa 7-7.

Panatinaikos, Fenebahče I Bajern imaju skor od šest pobjeda i sedam poraza, a onda na 14. mjestu dolazi Crvena zvezda. Tim Janisa Sferopulosa je skočio dva mjesta iznad Olimpije i Žalgirisa, a skroz na dnu su sa po dvije pobede Asvel i Alba. Crveno-bijeli su sada na četiri mjesta od plej-ina, a gledano u pobjedama su na dvije pobjede od mjesta koje vodi u doigravanje.