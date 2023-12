Đurović oduševljen Željkovom mašinom: Ne igraju samo za sebe, igraju i za ZVEZDU!

Vlade Đurović je istakao da je Partizan u Kaunasu izborio veliku, veliku pobjedu. Nije moga da ne pohvali... Pa bukvalno cijeli tim!

Izvor: Youtube/Žalgiris Kaunas Highlights/Arenasport

Crvena zvezda je pobijedila Albu i od Vlade Đurovića dobila poruku da mora da se ugleda na Partizan ako želi bolje rezultate u Evroligi. A što se Partizana tiče, uvijek kritični iskusni stručnjak zaista nije imao ništa da zamjeri crno-bijelima poslije meča sa Žalgirisom. Ovo je za crno-bijele velika pobjeda, ali je i za najvećeg rivala trijumf koji znači u konačnom plasmanu na tabeli Evrolige.

"Partizan kad bi dobio sve utakmice kod kuće ne bi prošao u plejof, tako da Partizan mora da napravi još neki brejk. Međutim i ovo do sada što su dobili je izvanredno i ja stvarno nemam šta da dodam. Ono što je važno je da je Partizan napravio jednu veliku pobjedu. Prvo za sebe, a onda i za Zvezdu indirektno, da Zvezda ima neku šansu, eto. Tri pobjede je sada Partizan daleko od Žalgirisa Dobio je utakmicu na jednom od najtežih terena u Evropi i to na jedan način baš onako impresivan. Jeste to bila bolja odbrana nego na početku lige, ali je napad bio sjajan", počeo je Đurović u specijalizovanoj emisiji "Arene sport".

Iako bez pomoći Ognjena Jaramaza i Alekse Avramovića mogao je Partizan da "zakrpi" mjesto na poziciji "jedan". Kevin Panter i Pi Džej Doužer su pokazali ogroman kvalitet.

"Imali su dva plejmejkera, čak je Panter to bio više nego Doužer. Zašto? Jer je Jaramaz bio povrijeđen, nije mogao da pomogne i nema Avramovića. Dobro, nema ni Kaminskog ni Trifunovića, ali ja sam se baš plašio. Međutim ni Lekavičijus nije igrao, možda bi on zadao više problema", istakao je Đurović.

Takođe je primijetio Đurović da je meč Partizana i Žalgirisa mnogo duže trajao nego utakmica Crvene zvezde i Albe, iako su dueli krenuli u isto vrijeme.

"Kad si pomenuo minutažu. Utakmica je trajala četiri minuta čiste igre duže nego Zvezdina. Zašto? Jer ima faula, ima prekida, ono je bila otvorena utakmica. Ovi iz Zvezde su se već istuširali kada su ovi igrali završnicu. Panter i Doužer su igrali dugo jer nije bilo plejmejkera i moralo je tako, ali se isplatilo. Međutim nisu samo oni igrali, svi! Naneli, Kaboklo, odlične partije, Smailagić odlična partija, on unosi tu žar. Koprivica je dao svoj doprinos, Ledej, odlična, odlična partija", završio je Đurović.