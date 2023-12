Partizan radi na pojačanju, Neka ostane tajna! Ostoja Mijailović potvrdio: Boga molim samo da se niko ne povrijedi

Predsjednik Partizana otkrio aktivnosti kluba na tržištu.

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović govorio je o aktivnostima crno-bijelih na tržištu i na potrazi za pojačanjem na poziciji plejmejkera. On je gostujući na TV Prva potvrdio da ta potraga traje. "To neka ostane tajna, to je tajna kluba, na tome radimo, ali ne mogu da vam kažem ništa posebno više. Molim Boga da se niko ne povrijedi", rekao je Mijailović.