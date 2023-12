Izgubio od Zvezde, pa hvalio crveno-bijele! Trener Podgoričana: "Kad smo igrali protiv Partizana..."

Treneri Studentskog centra i Crvene zvezde govorili nakon meča u Podgorici.

Izvor: Youtube/KK SC DErby/printscreen

Košarkaši Crvene zvezde uspjeli su da savladaju Studentski centar u 12. kolu ABA lige (91:77) i tako sačuvali prednost na vrhu regionalnog takmičenja. Nakon meča u Podgoroci svoje viđenje meča iznijeli su treneri Janis Sferopulos i Dejan Jakara, a čini se da je razgovor sa medijima trenera crnogorskog kluba bio nešto zanimljiviji.

Na konferenciji poslije meča Jakara je čestitao Crvenoj zvezdi, a zatim uporedio kako je njegov tim odigrao ovaj meč i onaj protiv Partizana, aktuelnog šampiona u ABA ligi. Po riječima Jakare popravljene su pojedine stvari, ali prostora još ima...

"Prvo moram da čestitam ekipi Zvezde na pobjedi, zasluženo. Mislim da smo mi odigrali jedan dobar meč, jedino tri minuta u kojima nismo imali fokusa su nas koštala. Zbog toga izgleda kao da je utakmica bila dosta laganija. To što smo se dogovorili nismo uradili. Treba još raditi na nekim detaljima, ja ne mogu stalno da skačem, evo ostao sam i bez glasa. Tri i po četvrtine je bilo ono što smo se dogovorili. Na kraju vjerovatno umor, iskustvo jakih utakmica,...", rekao je trener Studentskog centra i dodao: "Kad smo igrali protiv Partizana igrali smo sa glavom kako da branimo, sada kako da napadamo, to smo popravili. Zadovoljan sam, ali vidim puno rezerve. Teško je kada ekipe poput Zvezde mijenjaju, imaju 12 igrača, to je teško za gledanje. Misliš da znaš sve o njima, ali za igrače je mnogo teže."

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos održao je veoma kratku konferenciju za medije, a na njoj mu nije postavljeno nijedno pitanje. Sve je trajalo samo nekoliko desetina sekundi!

"Igrali smo protiv veoma dobrog tima, ekipe koja je posebno opasna ovdje. Oni igraju veoma dobro i teško je igrati protiv njih ovdje. Veoma su dobro organizovani i znaju kako da igraju utakmice. Zato je ova pobjeda veoma važna za nas. Čestitao bih svojim igračima. Smatram da smo u posljednjoj četvrtini zaigrali pametnije i pokazali naš kvalitet. Zasluženo smo pobijedili ovu utakmicu", rekao je Sferopulos.

Nakon 12. kola regionalnog takmičenja Crvena zvezda je prvoplasirana na tabeli sa 11 pobjeda i jednim porazom, dok Studentski centar ima učinak od šest pobjeda i šest poraza. To je trenutno dovoljno za osmu poziciju, posljednju koja vodi u doigravanje na kraju ligaškog dijela sezone.

