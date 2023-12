Zaradio 200 miliona dolara, ali kad je došao u Beograd...

Kemba Voker posebno pamti debi u Evroligi protiv Crvene zvezde.

Izvor: Youtube/BasketNews

Nekadašnja NBA zvijezda Kemba Voker (33, 183 cm) stigao je ovog ljeta u Evropu u pokušaju da "restartuje" karijeru, a debi u dresu Monaka imao je baš u Beogradu. Gostovao je protiv Crvene zvezde i mogao je da vidi koliko se atmosfera na utakmicama razlikuje u odnosu na Sjedinjene Države, a čini se da je još pod utiskom.

U razgovoru za "Basket Njuz", prisjetio se svog debija, kada je ušao sa klupe protiv Zvezde i dobio sporadične zvižduke, a ono što ga je posebno impresioniralo bio je sam početak utakmice kada navijači tradicionalno "nadglašavaju" himnu Evrolige. Taj trenutak ostao mu je urezan u pamćenju:

"Šta sam mislio? Uživao sam svakog momenta, bilo je super kul. Nevjerovatno je kako su sinhronizovani, kako skaču, pjevaju zajedno. Navijali su i pjevali za svoj tim. Nisu htjeli da mi pobijedimo. Nisam vidio jedan dres Monaka tamo... Bili su tu za svoj tim protiv nas i to je za njih najvažnije, to je za njih ova igra. O tome se radi, o ljubavi, strasti, to je bilo posebno za mene i svidio mi se svaki sekund toga", naglasio je Voker.

Podsjetimo, nekadašnji Ol-star košarkaš došao je u Evropu pošto u NBA više nije mogao da se izbori za veću minutažu, sve zbog problema sa kolenom koji ga muči već duže vrijeme. U dresu Monaka se još traži i prosječno igra tek deset minuta i bilježi 3,5 poena po meču.