Nikola Topić pričao je o povratku u Crvenu zvezdu, Evroligi, predstojećem NBA draftu...

Izvor: Profimedia

Nikola Topić (18) vratio se u Crvenu zvezdu i jedva čeka da opet zaigra za nju, jer nije mogao da odbije poziv da se vrati u matični klub i u Evroligu!

"Dugo godina je moj san bio da igram za Zvezdu. Odrastao sam kao navijač ovog kluba. Mnogo će mi značiti da igram pred 20.000 navijača. Nisam mogao da kažem 'ne' igranju u Evroligi. Rizik je veliki, ali sam spreman", rekao je Topić u intervjuu za "ESPN".

Prije povratka na Mali Kalemegdan projektovan je za sam vrh predstojećeg NBA drafta, po nekim predviđanjima očekuje se da bude prvi pik. "Moj otac, agent Miško Ražnatović i ja smo svjesni da to može da utiče na moje šanse na draftu, ako ne budem igrao dobro, ali sam spreman da se takmičim i da se borim."

Još nije razgovarao sa grčkim trenerom. "Nisam sa trenerom Sferopulosom pričao o svojoj ulozi, šta bude tražio, to ću i da uradim. Ako želi da umrem na terenu, umrijeću. Šta god da je potrebno, daću svoj maksimum da to učinim."

Vidi opis Poruka Nikole Topića zapalila Delije - Kako da Zvezdi kažem NE? Ako treba, umrijeću za nju! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: FIBA Br. slika: 8 8 / 8

Pojedinci ga porede po stilu sa Lukom Dončićem. "Luka je sjajan igrač, rekao je da je u Evroligi teže poentirati nego u NBA. Ne znam da li se slažem sa njim, ali ću vidjeti to u narednih šest mjeseci. On je jedan od igrača na koje sam se ugledao. Volim kako vodi Dalas, ali svi smo različiti. Ne mogu da dođem do tog nivoa, ali naravno da mi prija kada ljudi pronalaze sličnosti u našoj igri, jer je on jedan od najboljih igrača na svijetu."

Koliko zrelo razmišlja za svoje godine potvrđuju i riječi na kraju intervjua. "Košarka je igra odluka, to je mentalna igra, tražite uglove. Igrač koji napravi bržu odluku biće bolji. Evroliga je baš to, mentalna igra, igra puna 'čitanja' situacija. Draft? O tome ne razmišljam u opšte, daleko je. U glavi mi je samo sljedeća utakmica, protiv Panatinaikosa", zaključio je Topić.

Nikola Topić sin je legende Crvene zvezde Milenka Topića, bivšeg kapitena, najboljeg igrača i trenera crveno-bijelih. Prošle sezone on je počeo takmičarsku godinu u prvom timu, potom je zbog administrativne greške bio prinuđen da igra za OKK Beograd, a minulog ljeta je odabrao selidbu u Megu, što se pokazalo kao odličan potez. U dresu tog beogradskog tima on je prosječno postizao po 18,6 poena, uz 3,7 skokova i 6,9 asistencija i bio četvrti u trci za MVP nagradu na kraju sezone, sa prosječnim indeksom korisnosti 20,54. U međuvremenu, Zvezda je promašila sa Šabazom Nejijerom, Brazilac Jago Dos Santos ima očiglednih problema da pomogne timu na evroligaškom nivou i uz promjenljivu formu Nemanje Nedovića, to ostavlja Miloša Teodosića previše "izloženog" i sa prevelikom minutažom. Sada će i Teo imati podršku u najtalentovanijem srpskom košarkašu, koji je već postao ljubimac zvezdaša.